Журналисты обнаружили, что CNET, одно из старейших ИТ-изданий в интернете, работающее уже 28 лет, удаляет с сайта тысячи старых статей, надеясь таким способом улучшить свой рейтинг в поисковой выдаче Google.

Судя по архивным копиям страниц авторов, компания начала «чистку» с небольших партий статей во второй половине июля, однако вскоре темпы удаления увеличились. Так, за последние недели с сайта исчезли уже тысячи публикаций.

Представители CNET подтвердили, что компания действительно отбраковывает старые материалы, однако отказались сообщить, сколько именно уже было удалено.

«Удаление контента с сайта — это непростое решение. Наши команды анализируют множество видов данных, чтобы определить, есть ли на CNET страницы, которые в настоящее время не удовлетворяют потребности нашей целевой аудитории. Это общеотраслевая практика для таких крупных сайтов, как наш, которые в основном полагаются на SEO-трафик. В идеальном мире мы бы оставили весь наш контент на сайте навсегда. Но, к сожалению, современный интернет наказывает нас за то, что мы оставляем весь ранее опубликованный контент на нашем сайте», — заявил изданию Gizmodo Тейлор Канада (Taylor Canada), старший директор CNET по маркетингу и коммуникациям.

Внутренняя служебная записка CNET гласит, что удаление, перенаправление или обновление нерелевантных и бесполезных URL-адресов «отправляет Google сигнал о том, что CNET свеж, актуален и достоин того, чтобы находиться выше конкурентов в результатах поиска».

Согласно этому документу, компания оценивает ряд факторов, прежде чем «вывести статью из употребления», включая SEO, возраст и длину статьи, посещаемость, а также частоту обращения Google к конкретной странице. Также перед удалением статьи учитываются ее историческая значимость и другие факторы.

По данным CNET, если статья подлежит удалению, издание сохраняет ее копию, а также отправляет копию в Internet Archive. Отмечается, что сотрудников, чьи статьи будут удалены, предупреждают об этом не менее чем за 10 дней.

При этом эксперты пишут, что такой подход к поисковой оптимизации, скорее всего, ошибочен. К примеру, сайт Search Engine Land отмечает, что в Google действительно однажды сообщали о том, что удаление «страниц низкого качества» может потенциально повысить рейтинг сайта. Однако это было в 2011 году, и помимо этого в Google никогда не советовали удалять контент просто из-за того, что он устарел.

Более того, на ситуацию обратил внимание аккаунт Google SearchLiaison X в Twitter, за которым стоит сотрудник Google Дэнни Салливан (Danny Sullivan).

«Вы удаляете контент со своего сайта и почему-то считаете, что Google не любит “старый” контент? Это не так! Наши руководства не поощряют такое. Старый контент тоже может быть полезным», — пишет Салливан.

Стоит сказать, что ранее в этом году CNET уже оказывался в центре скандала, используя ИИ для создания статей, в которых вскоре обнаружили множество ошибок. После этого издание и вовсе сократило часть журналистов и провело «реорганизацию команды», опять же решив больше полагаться на ИИ.