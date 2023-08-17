Популярный сервис для анонимного обмена файлами, Anonfiles закрылся. Его администраторы заявили, что больше не могут справляться с огромным количеством злоупотреблений со стороны пользователей.

Дело в том, что Anonfiles довольно быстро стал одним из наиболее популярных файлообменников среди преступников, которые использовали его для обмена образцами украденных данных, логинов и паролей, а также материалов, защищенных авторским правом.

При этом многие пользователи сообщали (1, 2, 3), что сайт использовал сомнительных рекламодателей, которые часто перенаправляли людей на страницы с вредоносным ПО, нежелательными расширения для браузеров Google Chrome и Firefox, а также в фальшивую техническую поддержку .

Например, при попытке скачать файл с Anonfiles пользователей сначала перенаправляли на сайт, который загружал файл ISO с тем же именем. Такой ISO мог содержать различные вредоносные программы, в том числе инфостилеры, трояны удаленного доступа и рекламные кликеры.

Так, еще в 2021 году исследователь CronUp предупреждал, что вредоносная реклама на Anonfiles распространяет известный инфостилер RedLine. Помимо этого на сайте были замечены кампании по распространению ботнета Amadey, стилера Vidar и вымогателя STOP.

Как теперь сообщает издание Bleeping Computer, несколько дней назад пользователи начали замечать, что Anonfiles возвращает ошибку при попытке загрузить файл. Как вскоре обнаружил ИБ-исследователь под ником g0njxa, операторы Anonfiles закрыли сервис, заявив, что их прокси-провайдер недавно отключил их, и они больше не могут справляться с огромным количеством нарушений.

Ниже цитируем заявление администрации Anonfiles полностью.