Из-за технического сбоя в системах Банка Ирландии (Bank of Ireland) клиенты получили возможность снять в банкоматах 1000 евро, даже если на их счетах было пусто. СМИ сообщают, что возле банкоматов повсеместно образовывались очереди, и в некоторых случаях в ситуацию пришлось вмешиваться полиции.

По данным ирландских изданий Irish Independent и The Irish Times, технический сбой позволял пользователям официального приложения Банка Ирландии перевести деньги, которых у них на самом деле не было, на счет Revolut (компания со штаб-квартирой в Лондоне, предлагающая услуги цифрового банкинга). После этого клиенты могли использовать любой банкомат, чтобы обналичить эту неожиданную «прибыль».

Хотя обычно клиенты ограничены переводом 500 евро в день, по информации СМИ, многим удалось перевести 1000 евро. Теперь в сети можно найти многочисленные видео очередей, которые образовывались возле банкоматов в Дублине, Лимерике, Дандолке и других частях страны.

Технические проблемы начались у Банка Ирландии в минувший вторник, 15 августа 2023 года. Тогда банк сообщил в социальной сети X (ранее Twitter), что клиенты, использующие мобильное приложение и онлайн-сервисы, могут испытывать «трудности». Позже банк заявил о «технической проблеме», а также предостерег клиентов от эксплуатации возникшего бага:

«Мы хотели бы напомнить клиентам, что при переводе/снятии средств, в том числе сверх обычных лимитов, деньги будут списаны с их счета. Мы осознаем, что клиенты могут не иметь возможности проверить баланс, но они не должны снимать/переводить средства, если те могут быть перерасходованы», — сообщали представители банка.

Невзирая на это, новость о «денежном» баге быстро распространилась, возле банкоматов выстроились очереди, и тогда в банке поспешили сообщить журналистам, что аномальных объемов транзакций не зафиксировано, а также подчеркнули, что происходящее не связано с кибератакой.

Издание The Irish Times поинтересовалось у Банка Ирландии, как он может гарантировать, что кредитные рейтинги клиентов не пострадают из-за случившегося. В банке ответили, что клиенты, «которые могут столкнуться с финансовыми трудностями из-за превышения лимита по счету», должны связаться с банком. Также представитель финансового учреждения добавил, что клиенты «не понесут никаких убытков в связи с прямыми дебетовыми операциями, начислением процентов или других сопутствующих комиссий, вызванных перебоями в работе».

В итоге в происходящее вообще вмешался Центробанк страны, который заявил, что внимательно следит за ситуацией и «взаимодействует с Bank of Ireland, чтобы обеспечить решение всех выявленных проблем и ошибок для клиентов, а также сделать все возможное, чтобы гарантировать клиентам высокое качество и бесперебойность обслуживания».

Также различные издания распространили официальное заявление Банка Ирландии, которое гласит:

«Вчера техническая проблема повлияла на работу ряда сервисов Банка Ирландии. За ночь наши специалисты восстановили работу этих сервисов, и сегодня утром все услуги уже доступны клиентам. <…> Мы знаем, что в результате технической неполадки некоторые клиенты смогли снять или перевести средства сверх установленных лимитов. Эти переводы и снятия будут произведены на счета клиентов сегодня.

Мы приносим искренние извинения за сбои, вызванные произошедшим. Мы понимаем, что не соответствовали тем стандартам, которых ожидают от нас клиенты».

Банк сообщает, что работа его приложений и онлайн-сервисов уже восстановлена, однако пока они могут функционировать медленнее обычного.