Компания Google сообщает, что в браузере Chrome скоро появится новая функция, которая будет предупреждать пользователей об удалении установленных ими расширений из Chrome Web Store, что обычно происходит с вредоносным ПО.

Новая функциональность появится в Chrome 117 и позволит пользователям получать уведомления в тех случаях, если расширение удалено разработчиком, из-за нарушений политики Chrome Web Store или помечено как вредоносное.

Компания намерена выделить такие расширения в категорию Safety check («Проверка безопасности») в разделе Privacy and security («Конфиденциальность и безопасность») в настройках браузера.

«Когда пользователь нажимает на кнопку “Review”, он перенаправляется к своим расширениям и получает возможность либо удалить расширение, либо скрыть предупреждение, если хочет оставить расширение установленным, — рассказывают разработчики. — Как и в предыдущих версиях Chrome, расширения, помеченные как вредоносные, автоматически отключаются».

Протестировать новинку можно уже сейчас, в Chrome 116, включив экспериментальную функцию Extensions Module in Safety Check в chrome://flags/#safety-check-extensions.

Также недавно инженеры Google заявили, что с середины сентября 2023 года в браузере появится режим HTTPS-First, и будут отображаться предупреждения, если пользователь пытается загрузить высокорисковые файлы при небезопасном соединении (HTTP).