Xakep #291. Positive Hack Days 12
Компания Google сообщает, что в браузере Chrome скоро появится новая функция, которая будет предупреждать пользователей об удалении установленных ими расширений из Chrome Web Store, что обычно происходит с вредоносным ПО.
Новая функциональность появится в Chrome 117 и позволит пользователям получать уведомления в тех случаях, если расширение удалено разработчиком, из-за нарушений политики Chrome Web Store или помечено как вредоносное.
Компания намерена выделить такие расширения в категорию Safety check («Проверка безопасности») в разделе Privacy and security («Конфиденциальность и безопасность») в настройках браузера.
«Когда пользователь нажимает на кнопку “Review”, он перенаправляется к своим расширениям и получает возможность либо удалить расширение, либо скрыть предупреждение, если хочет оставить расширение установленным, — рассказывают разработчики. — Как и в предыдущих версиях Chrome, расширения, помеченные как вредоносные, автоматически отключаются».
Протестировать новинку можно уже сейчас, в Chrome 116, включив экспериментальную функцию Extensions Module in Safety Check в chrome://flags/#safety-check-extensions.
Также недавно инженеры Google заявили, что с середины сентября 2023 года в браузере появится режим HTTPS-First, и будут отображаться предупреждения, если пользователь пытается загрузить высокорисковые файлы при небезопасном соединении (HTTP).
«Загруженные файлы могут содержать вредоносный код, который обходит песочницу Chrome и другие средства защиты, поэтому, когда происходят небезопасные загрузки, у удаленного злоумышленника есть уникальная возможность скомпрометировать ваш компьютер, — сообщает команда Chromium. — Если не включен режим HTTPS-First, Chrome не будет предупреждать о небезопасной загрузке файлов изображения, аудио или видео, поскольку эти типы файлов относительно безопасны».