Представители «Ростелекома» подтвердили, что появившаяся в СМИ информация о тестировании «внутреннего сервиса для доступа к YouTube» была правдой, и тестирование было связано с «развитием собственных продуктов с видео».

Информация о сайте ytonline.ru (архивная версия), домен которого был зарегистрирован 8 июня текущего года на частное лицо, и проводящемся тестировании появилась в профильных Telegram-каналах и СМИ вчера, 21 августа 2023 года.

Как видно на скриншоте выше, сотрудникам «Ростелекома» предлагалось поучаствовать в тестировании внутреннего сервиса для доступа к YouTube, который должен помочь компании собрать статистику и улучшить работу неких алгоритмов.

«Сейчас мы тестируем функционал работы анализаторов удобства использования популярных платформ видеохостинга. Чтобы проверить ряд гипотез, создан внутренний сервис доступа к YouTube», — гласило письмо для сотрудников.

После этого эксперты предположили, что в будущем сервис может стать неким компромиссом для «мягкой» блокировки YouTube. К примеру, исполнительный директор Общества защиты интернета и автор Telegram-канала «ЗаТелеком» Михаил Климарев (признан Минюстом РФ иноагентом) писал: «Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть видео с него можно будет через [такую] “прокладку”». Также Климарев отметил, что сервис выглядел как «обычный скраппер контента у пиратов».

Вскоре в «Ростелекоме» подтвердили, что тестирование ytonline.ru действительно имело место.