Более 110 экспертов в области кибербезопасности станут спикерами конференции OFFZONE 2023. Доклады будут проходить в рамках семи тематических треков. Кроме того, на площадке состоится презентация итогов года работы платформы BI.ZONE Bug Bounty и тематическая пресс-конференция.

Основной трек откроет keynote-спикер Омар Ганиев, этичный хакер, исследователь, эксперт по кибербезопасности и анализу защищенности с опытом больше 15 лет, победитель множества CTF-соревнований и основатель компании DeteAct. В своем докладе он расскажет, как изменился ландшафт кибербезопасности за 10 лет, и какие ключевые изменения ожидают отрасль в будущем.

Другие эксперты представят результаты расследований, расскажут о том, как остановить атаку на цепочку поставок, поделятся лайфхаками для безопасной разработки, а также затронут много других тем.

Track 2 пройдет параллельно с основным треком. Здесь спикеры представят короткие, но насыщенные обзоры уязвимостей, защитных мер, инструментов и методик.

Подведение итогов первого года BI.ZONE Bug Bounty. Представители BI.ZONE и багхантеры расскажут, как изменился рынок bug bounty за минувший год, какие отрасли стали его основными драйверами, а также поделятся интересными кейсами, основанными на сравнительных цифрах.

Прикладные воркшопы. В этом году их будет пять. Слушатели узнают о технологиях COM и подходах к исследованию Windows, применении ИИ для защиты информации, особенностях безопасности компонентов CI/CD, практике пентеста приложений на Android и об инструментах для туннелирования трафика. Воркшопы включают практические задания и разбор реальных кейсов.

AppSec.Zone. Секция о безопасности приложений будет особенно интересна тем, кто любит искать необычные уязвимости и участвует в багбаунти.

Community.Zone. Здесь опытом поделятся эксперты из DС и ЕС 1337, а участники конференции смогут попрактиковаться в OSINT, GEOINT, решить необычный хак-квест и даже попытаться взломать разные замки и наручники.

CTF.Zone. Зона посвящена соревнованиям по спортивному хакингу, цель которых — захватить флаг раньше команды соперников. Здесь участников ждут доклады о тонкостях CTF и решение сложных тасков от авторов соревнований CTFZone. Секция организована при поддержке SPRUSH — одной из сильнейших российских CTF-команд.

AntiFraud.Zone. Все о банковской безопасности и борьбе с финансовыми преступлениями. Как бороться с новыми видами атак и превентивно реагировать на угрозы, как устроен мошеннический кол-центр и что нового появилось в антифрод-системах за последние несколько лет — об этом и не только расскажут эксперты-практики.

Tattoo.Zone. Ставшая традиционной и одна из самых популярных площадок конференции. Здесь можно будет набить татуировку на память или попробовать себя в роли тату-мастера.

Кроме того, на OFFZONE можно будет освоить искусство пайки и создать собственный уникальный бейдж с помощью аддонов — небольших отдельных печатных плат, которые соединяются с бейджем через разъемы. Посетители, предъявившие бейджи с конференций OFFZONE 2019 и 2020 годов, смогут получить коллекционные аддоны.

Собственные конкурсы, игры и другие активности также приготовили партнеры конференции: Сбер, Кибердом, Awillix, Positive Technologies, Совкомбанк, PVS-Studio, AT Consulting, Kaspersky, «Гарда Технологии», Security Vision, «Инфосистемы Джет» и другие компании.

Чтобы гостям конференции было проще планировать свое время, программа OFFZONE в этом году доступна в виде конструктора. Каждый участник может выбрать те активности, которые ему интересны, а также указать время, которое он планирует провести на площадке. Индивидуальная версия программы сформируется автоматически.