Специалисты Сбербанка предупредили о новой мошеннической схеме, основанной на использовании родственных связей.

Такие атаки начинаются достаточно стандартно: телефонные мошенники сообщают жертве, что недобросовестные сотрудники банка якобы пытаются оформить на нее кредит и похитить деньги. Чтобы сохранить деньги, жертва должна оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными накоплениями перевести его на «безопасный счет».

Однако после того, как жертва переводит средства преступникам, те начинают расспрашивать ее о наличии родственников, ведь, по словам мошенников, родным пострадавшего «тоже может угрожать опасность».

Если пострадавший делится со злоумышленниками информацией о родственниках, новых жертв так же убеждают совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек, объединенных родственными связями, становятся жертвами преступления: переводят мошенникам как свои собственные, так и заемные средства.

«Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников, — комментирует Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка. — В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам».

В «Сбере» напоминают, что нельзя ни о чем разговаривать с мошенниками, ни в коем случае не нужно сообщать никому свои персональные данные и данные родственников, а если все же возникли сомнения — стоит перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить, все ли в порядке.