Мероприятие посетили более 2500 человек, а своим опытом с участниками поделились 108 экспертов. В этом году OFFZONE также поддержали 50 партнеров, в том числе 18 медиа и 15 представителей комьюнити.

24 и 25 августа в креативном пространстве GOELRO в Москве состоялась четвертая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE 2023. Она объединила безопасников, разработчиков, исследователей, а также преподавателей и студентов технических вузов.

Мероприятие открыл Евгений Волошин, директор по стратегии BI.ZONE:

«Развитие комьюнити в сфере кибербезопасности — одна из ключевых целей, которую ставит перед собой компания BI.ZONE. Важно не только делиться практическим опытом, но и выстраивать связи между всеми, кто решил связать свою жизнь с этой отраслью: инженерами, студентами, CISO компаний, профильными специалистами разных направлений и уровней. Вместе с партнерами мы сделали конференцию OFFZONE без преувеличения одной из лучших площадок для профессионального нетворкинга и развития и не собираемся останавливаться на достигнутом».

За два дня конференции на двух треках выступили 108 экспертов с 89 докладами. Стратегическими партнерами мероприятия стали Сбер, «Тинькофф», Positive Technologies. Конференцию также поддержали VK, «Лига цифровой экономики», «Лаборатория Касперского» и другие.

Ключевым спикером OFFZONE 2023 выступил Омар Ганиев — основатель DeteAct. В своем докладе «Взломать По-старому Нельзя Взломать По-новому» Омар рассказал о том, как изменилась отрасль кибербезопасности за последние 10 лет. Спикер также ответил на вопросы: «Насколько инертна техническая составляющая механизмов защиты?», «Стоит ли бороться со сложными и новыми угрозами, если злоумышленники успешно атакуют старыми методами?», «Снизилась ли роль человеческого фактора?».

Другие эксперты в своих выступлениях перечислили основные тренды кибермошенничества в финансовой сфере и методы противодействия, поделились лайфхаками в области mobile DevSecOps, рассказали о необычных атаках с применением широко распространенных программ для удаленного управления и уязвимостях в коде, генерируемом нейросетями, затронули другие актуальные темы отрасли кибербезопасности.

Одновременно с двумя треками докладов на конференции в этом году работали тематические зоны от специалистов по безопасности финансовых систем и банковской инфраструктуры (AntiFraud.Zone), экспертов по безопасной разработке и анализу защищенности приложений (AppSec.Zone), а также CTF.Zone и две площадки комьюнити. CTF.Zone посвящена соревнованиям по спортивному хакингу, цель которых — захватить флаг раньше команды соперников. Здесь участников ждали доклады о тонкостях CTF и решение сложных тасков. На Community track своим опытом поделились эксперты из DС и ЕС 1337, а на стенде Community.Zone посетители конференции практиковались в OSINT, GEOINT и решали необычные хак-квесты.

Параллельно на мероприятии прошли пять прикладных воркшопов, которые включали в себя практические задания и разбор реальных кейсов о применении ИИ для защиты информации, особенностях безопасности компонентов CI/CD, практике пентеста Android-приложений и другом.

Также на OFFZONE 2023 прошла презентация, посвященная итогам года работы платформы BI.ZONE Bug Bounty. В ходе дискуссии эксперты обсудили актуальные тренды рынка баг баунти и поделились результатами работы. Среди ключевых результатов — 17 зарегистрированных на платформе компаний и 51 программа по поиску уязвимостей. Общая сумма выплат за найденные уязвимости составила более 15 млн рублей.

Помимо образовательной части, на OFFZONE 2023 было много интерактива. Например, гости конференции участвовали в фановом квесте, выполняя задания и собирая коллекционные фишки, а затем получая за них offcoin — валюту мероприятия, которую можно было обменять на фирменный мерч.

Также участники получили возможность разгадать тайну загадочного инновационного куба (CUB_3), проверить свои хакерские навыки, решив тематический таск за 10 минут, и даже сделать татуировку на стенде Tattoo.Zone. В этом году 17 участников сделали тату с логотипом конференции. За это они получили дополнительную валюту мероприятия и возможность бесплатно проходить на все будущие конференции OFFZONE, включая Speaker party.

Кроме того, у участников была возможность создать собственный инновационный бейдж с помощью отдельных печатных плат, которые соединяются с бейджем через разъемы.

Ключевым состязанием мероприятия стал турнир на трех игровых приставках: PS4, PS5 и Game Stick. Турнир прошел на стенде Game.Zone. Участники играли в известные файтинги (MK, Tekken), гонки (Hot Wheels) и даже в симулятор готовки в ресторане (командная игра Overcooked). Турниры проходили каждые два часа, а самому активному геймеру партнер зоны компания VK подарила приставку с ретроиграми.

В рамках конференции компания BI.ZONE также провела акцию для потенциальных соискателей One Day Offer.