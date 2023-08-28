На прошлой неделе, после выхода опциональных preview-обновлений для Windows, многие пользователи столкнулись с «синим экраном смерти» и ошибкой «UNSUPPORTED_PROCESSOR». Проблема коснулась Windows 10 21H2 и 22H2, а также Windows 11 22H2. Как теперь сообщили в MSI, это связано с материнскими платами компании.

BSOD возникает после установки KB5029351 (Windows 11) и KB5029331 (Windows 10), которые содержат исправления приложения Search и представляют новое приложение Backup для резервного копирования.

После массовых жалоб пользователей на ошибку ошибкой «UNSUPPORTED_PROCESSOR» представители Microsoft сообщили, что им уже известно о проблеме, возникающей после выпуска обновлений от 2 августа, и компания разбирается в причинах ее возникновения.

Тогда в компании отметили, что проблемные обновления «могут автоматически удаляться, чтобы Windows могла запускаться в штатном режиме». Вскоре эту информацию подтвердили пользователи, — опциональные обновления действительно «откатывались» после нескольких перезагрузок.

Также в Microsoft призвали людей, столкнувшихся с таким BSOD, использовать Feedback Hub и отправлять отчеты об ошибках, чтобы помочь быстрее решить проблему.

Как теперь сообщают в компании MSI, «синий экран смерти» оказался связан с некоторыми моделями ее материнских плат.

«MSI получила ряд сообщений о том, что пользователи столкнулись с BSOD и сообщением об ошибке “UNSUPPORTED_PROCESSOR” на материнских платах MSI серий 600/700 после установки preview-обновления Windows 11 KB5029351, — заявляют в компании. — MSI и Microsoft знают об этой ошибке и уже начали расследование основной причины ее возникновения».

Тайваньский производитель посоветовал всем пользователям Windows временно избегать установки preview-обновлений за август 2023 года в целом и KB5029351 в частности.

Тем, кто уже обновил свои системы и столкнулся с «синим экраном смерти», рекомендуют «откатить» BIOS к предыдущей версии и удалить дополнительные обновления. Компания уже опубликовала видео с подробными инструкциями о том, как сделать это с помощью M-FLASH.