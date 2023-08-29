Ожидается, что в Windows 11 23H2, которая выйдет в текущем году, появится множество обновлений и улучшений, среди которых будет и нативная поддержка RAR, TAR, 7Z и других форматов.

Так как новая функциональность уже доступна в предварительной версии ОС, исследователь решил проверить, как Windows 11 справляется с этой задачей, если сравнивать ее с популярными приложениями WinRAR и NanaZIP.

Для проведения тестов были взяты обновленный File Explorer («Проводник»), старый добрый WinRAR и NanaZIP (популярный форк 7Zip для Windows 11). Исследователь загрузил с официального сайта дистрибутив с виртуальной машиной Windows 11 объемом 24 ГБ и упаковал файлы в три ранее не поддерживавшихся формата: RAR, 7Z (степень сжатия 50%) и TAR. Именно эти файлы и предстояло распаковать при помощи Windows 11, WinRAR и NanaZIP.

Каждое приложение прошло три теста на личной машине исследователя с процессором Ryzen 5 2600, 32 ГБ DDR4-3200, NVIDIA RTX 4060 и Samsung 980 SSD на 500 ГБ. После весь процесс был повторен на ноутбуке с Intel Core i3-1125G4, 16 ГБ DDR4-3200 и NVMe SSD емкостью 500 ГБ.

Как оказалось, «Проводник» без труда справляется с архивами TAR, не отставая от WinRAR и NanaZIP: все три программы завершили распаковку таких архивов примерно за 80 секунд.

Следующим на очереди стал RAR, и здесь Windows 11 показала себя заметно хуже конкурентов: процесс распаковки занял у ОС почти шесть минут, и это в три раза медленнее, чем результат WinRAR, и в два раза медленнее, чем NanaZIP.

На работу с 7Z обновленный «Проводник» и вовсе потратил почти девять минут, тогда как WinRAR и NanaZIP справились с задачей примерно за одну минуту.

Тесты на ноутбуке с процессором Intel показали практически такие же результаты, продемонстрировав, что профильные приложения намного лучше и быстрее распаковывают файлы, чем File Explorer с его нативной поддержкой новых форматов.

Исследователь резюмирует, что медленная распаковка архивов вряд ли станет большой проблемой для тех, кому редко приходится иметь дело с RAR и другими неподдерживаемыми ранее типами файлов. Однако те пользователи, кто часто работает с архивами, вряд ли откажутся от привычных WinRAR, NanaZIP, 7Zip и других приложений.

Отмечается, что проблема здесь не только в плохой производительности, «Проводник» еще и менее удобен в работе. Например, он некорректно отображает строку состояния (неясно, сколько времени осталось до окончания извлечения файлов) и не может открыть архив, защищенный паролем. К тому же ZIP по-прежнему остается единственным поддерживаемым форматом, если нужно упаковать в архив много файлов, не говоря о других многочисленных функциях, которых лишена Windows 11, включая разделение файлов, настройку степени сжатия и так далее.