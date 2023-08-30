Накануне старта занятий в новом учебном году, Мичиганский университет был вынужден отключить все свои системы и сервисы, чтобы справиться с последствиями кибератаки, которая произошла в минувшие выходные.

Мичиганский университет — одно из старейших и крупнейших учебных заведений в США, в котором работают более 30 000 сотрудников, и которое посещают около 51 000 студентов.

На этой неделе на сайте учебного заведения появилась серия сообщений, в которой рассказывается о кибератаке, от которой университет пострадал в минувшие выходные. Начиная с воскресенья, 27 августа 2023 года, атака привела к сбоям в работе ИТ-инфраструктуры университета, а также к нарушению доступа к важным онлайн-сервисам, включая Google, Canvas, Wolverine Access и электронную почту.

Хотя в настоящее время к расследованию произошедшего и восстановлению систем привлечены ИТ-специалисты Мичиганского университета, внешние эксперты по кибербезопасности и федеральные правоохранительные органы, администрация посчитала, что безопаснее будет временно отключить сеть вуза от интернета полностью, в силу серьезности инцидента. В итоге были отключены проводной интернет и Wi-Fi в кампусе, M-Pathways, eResearch, DART и все системы, используемые для регистрации студентов.

Сообщается, что работа сервисов Zoom, Adobe Cloud, Dropbox, Slack, Google, Canvas и Adobe Cloud восстановлена и они доступны из внешних сетей, однако пока могут работать нестабильно из-за перегрузки.

Никаких деталей о произошедшем в учебном заведении пока не раскрывают, так как это «может поставить под угрозу ведущееся расследование».

Зато на сайте университета подчеркивается, что атака произошла накануне начала занятий, а студенты полагаются на отключенные теперь системы для получения информации о занятиях и навигации по кампусу, особенно в первые дни занятий. В результате общение со студентами в основном осуществляется через социальные сети, а к посещаемости и выполнению заданий временно будут относиться с меньшей строгостью. Кроме того, сообщается, что из-за отключения ИТ-инфраструктуры университета будут задержаны некоторые выплаты и возвраты материальной поддержки.