Компания ESET сообщает, что в Google Play Store и Samsung Galaxy Store проникли зараженные троянами клоны приложений Signal и Telegram. Фальшивки содержали шпионское ПО BadBazaar и распространялись китайской хак-группой GREF.

Ранее малварь BadBazaar использовалась в атаках на этнические меньшинства в Китае, но теперь ее целями стали пользователи из Польши, Нидерландов, Украины, Испании, Португалии, Германии, Гонконга и США.

Эксперт ESET Лукас Стефанко (Lukáš Štefanko), обнаруживший вредоносные приложения, рассказывает, что BadBazaar способен отслеживать точное местоположение зараженного устройства, похищать журналов вызовов и SMS, записывать телефонные звонки, делать фото с помощью камеры устройства, а также воровать списки контактов, файлы и базы данных.

Приложения, которые GREF использовала в своей кампании, носили имена Signal Plus Messenger и FlyGram. Оба представляли собой модифицированные версии популярных мессенджеров с открытым исходным кодом — Signal и Telegram.

Кроме того, злоумышленники создали специальные сайты signalplus[.]org и flygram[.]org, чтобы придать своим приложениям видимость легитимности. Пользователям предлагалось загрузить фальшивки из магазина приложений или непосредственно с самого сайта.

FlyGram был нацелен на кражу конфиденциальных данных, включая списки контактов, журналы вызовов, учетные записи Google и данные Wi-Fi. Также вредонос предлагал пользователям функцию резервного копирования, которая отправляла коммуникационные данные Telegram прямиком на сервер хакеров. Анализ показал, что как минимум 13 953 пользователя FlyGram включили опасную функцию резервного копирования, тогда как общее число жертв шпионского приложения неизвестно.

Signal Plus Messenger собирал аналогичную информацию, но был ориентирован на извлечение специфических для Signal данных, таких как сообщения жертвы и PIN-код, защищающий аккаунт от несанкционированного доступа.

Также в поддельном приложении присутствовала функция, позволявшая злоумышленнику связать учетную запись Signal жертвы с со своим устройством, чтобы видеть будущие сообщения в чатах.

Дело в том, что в Signal есть функция, основанная на использовании QR-кодов, которая позволяет привязать к одному аккаунту несколько устройств и иметь возможность просматривать сообщения на любом из них. Вредоносный Signal Plus Messenger злоупотреблял этой возможностью, обходя процесс привязки посредством QR-кода, и автоматически привязывал сторонние устройства к учетным записям жертв.

«Вредоносная шпионская программа BadBazaar обходит обычный процесс сканирования QR-кода и нажатия кнопки пользователем, получая необходимый URI со своего C&C-сервера и напрямую запуская необходимое действие при нажатии кнопки "Link device", — объясняют в ESET. — Это позволяет вредоносной программе тайно связать смартфон жертвы с устройством злоумышленника и следить за общением в Signal без ведома пострадавшего».

При этом исследователи отмечают, что такой метод шпионажа использовался в Signal и ранее, так как это практически единственный способ узнать содержимое сообщений Signal. Демонстрацию такой атаки можно увидеть в ролике ниже.

FlyGram был загружен в магазин Google Play в июле 2020 года и удален 6 января 2021 года, в общей сложности успев набрать более 5000 установок.

Signal Plus Messenger был загружен в магазин Google Play и магазин Samsung Galaxy в июле 2022 года, и специалисты Google удалили малварь только 23 мая 2023 года.

К сожалению, на момент выхода отчета экспертов оба приложения по-прежнему оставались доступны в Samsung Galaxy Store.