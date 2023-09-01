СМИ и пользователи обнаружили, что ссылки на контент, нарушающий DMCA («Закон об авторском праве в цифровую эпоху»), исключаются не только из поисковой выдачи Google. Оказалось, что ссылки на такой контент пропадают и из личных коллекций пользователей.

Издание TorrentFreak обратило внимание на сообщение пользователя Эдди Рузенмааллена (Eddie Roosenmaallen), который поделился полученным от Google письмом. В этом послании компания уведомляет, что одна из ссылок в его коллекции Google Saved (ведущая на уже недействующий домен KickassTorrents) удалена, поскольку нарушала политики Google.

В качестве причины удаления компания указывает «дальнейшее влияние», поскольку данный URL-адрес уже был заблокирован в Google Search.­

Изначально предполагалось, что удаление затрагивает синхронизированные закладки в Google Chrome, но скоро выяснилось, что это не так и удаление касается Google Saved. Этот сервис Google позволяет пользователям сохранять и систематизировать ссылки, похожим на Pinterest образом. Такие коллекции ссылок могут быть приватными, а также ими можно делиться с другими людьми.

То есть выяснилось, что политика Google в отношении поисковой выдачи также применяется к таким сохраненным ссылкам. В результате URL-адреса, в отношении которых Google получает запросы на удаление из поиска, исчезают также из коллекций пользователей (приватных и публичных).

Журналисты TorrentFreak провели эксперимент и смогли воспроизвести проблему. Так, Google не позволил им сохранить в Google Saved URL-адреса, удаленные из поисковой выдачи, включая ссылки на YouTube Ripper (Yout[.]com), торрент-сайт 1337x[.]to и ранее упомянутый домен KickassTorrents (Katcr[.]com).

Отмечается, что такие блокировки применяются к отдельным URL-адресам, а не ко всем доменам. Например, thepiratebay[.]org по-прежнему отображается в результатах поиска Google, и его можно добавить в коллекцию. Однако удаленные из поисковой выдачи ссылки на The Pirate Bay все же нельзя сохранить в коллекцию.

То же касается и других сайтов. Например, старую домашнюю страницу YouTube Ripper (2conv[.]com) нельзя сохранить, поскольку она удалена из поисковой выдачи Google, а новый URL-адрес домашней страницы ресурса (2conv[.]com/neshq) все равно можно добавить в коллекцию.

Журналисты пишут, что представители Google не ответили на их запросы о комментариях, и остается неясным, почему компания применяет политики, касающиеся поиска, к сохраненным ссылкам, и связано ли это с предотвращением нарушений авторских прав.

Отмечается, что на данный момент такие удаления явно заметят немногие, ведь Google Saved не самая популярная функциональность. Однако в будущем Google вполне может начать применять такую «модерацию» к закладкам пользователей Chrome или своему DNS-резолверу, и тогда ситуация определенно станет более заметной.