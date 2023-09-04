Компания Microsoft объявила, что прекратит поддержку WordPad, и вскоре он будет исключен из состава Windows, так как приложение уже не находится в активной разработке. WordPad появился еще в 1995 году в Windows 95, то есть разработку бесплатного текстового редактора прекращают спустя 28 лет.

«WordPad больше не будет обновляться и будет исключен из грядущей версии Windows», — сообщают в Microsoft.

Теперь в качестве замены компания предлагает пользователям переходить на Microsoft Word при работе с документами в форматах .doc и .rtf, а для более простых файлов (например, .txt) использовать «Блокнот» (Notepad), особенно если не требуется поддержка форматированного текста.

Вряд ли прекращение поддержки WordPad можно назвать неожиданным, ведь еще начиная с релиза Windows 10 Insider Build 19551 в 2020 году приложение было опциональным. То есть, несмотря на тот факт, что приложение по-прежнему устанавливалось по умолчанию во всех системах Windows, его можно было удалить в разделе «Дополнительные функции»» (Optional features).

Хотя в компании не раскрывают причин отказа от WordPad, в начале текущего года выяснилось, что малварь Qbot заражала компьютеры и уклонялась от обнаружения, используя уязвимость типа DLL hijacking в приложении WordPad для Windows 10.

Журналисты Bleeping Computer отмечают, что пять лет назад Microsoft точно так же объявила, что приложение Windows Paint устарело и будет удалено из ОС с релизом Windows 10 Fall Creator’s Update в июле 2017 года. Однако тогда массовые жалобы пользователей были услышаны компанией, и от приложения не избавились окончательно: оно осталось доступным в Microsoft Store. Возможно, если об этом попросит достаточное количество людей, Microsoft поступит так и с WordPad.