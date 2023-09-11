Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли в магазине Google Play шпионское ПО, маскирующееся под модифицированные версии Telegram. Малварь предназначалась для сбора конфиденциальной информации со взломанных Android-устройств.

Опасные моды Telegram сопровождались описанием на уйгурском, китайском традиционном и упрощенном языках. Разработчик этих версий называет их самыми быстрыми и отмечает, что они используют распределенную сеть центров обработки данных, расположенных по всему миру.

  • 電報,紙飛機-TG繁體中文版 or 電報,小飛機-TG繁體中文版 (org.telegram.messenger.wab) — 10+ млн загрузок;
  • TG繁體中文版-電報,紙飛機 (org.telegram.messenger.wab) — 50 000+ загрузок;
  • 电报,纸飞机-TG简体中文版 (org.telegram.messenger.wob) — 50 000+ загрузок;
  • 电报,纸飞机-TG简体中文版 (org.tgcn.messenger.wob) — 10 000+ загрузок;
  • ئۇيغۇر تىلى TG - تېلېگرامما (org.telegram.messenger.wcb) — 100+ загрузок.

При запуске такие приложения ничем не отличается от оригинального Telegram, и большинство пакетов приложения похожи на стандартные пакеты мессенджера. Однако исследователи заметили в коде нетипичный для Telegram пакет com.wsys. Список функций, вызывающих com.wsys, указывал на то, что он пытается получить доступ к контактам пользователя. Учитывая, что пакет не входит в стандартную функциональность мессенджера, исследователи сочли это подозрительным.

Функции, вызывающие com.wsys

Дальнейший анализ показал, что библиотека com.wsys запускается в методе connectSocket(), добавленном в класс главной активности, которая отвечает за стартовый экран приложения. Этот метод вызывается при запуске приложения или смене аккаунта. В нем собирается информация о пользователе: имя, ID, номер телефона, после чего приложение подключается к командному серверу.

Кроме того, обнаружилось, что злоумышленники добавили в код обработки входящих сообщений вызов метода uploadTextMessageToService. При получении сообщения он собирает его содержимое, название и ID чата или канала, имя и ID отправителя. Затем вся информация шифруется и кэшируется во временном файле tgsync.s3, этот временный файл приложение периодически отправляет на командный сервер хакеров.

Но даже на краже сообщений вредоносная функциональность приложений не заканчивается. В код обработки контактов злоумышленники добавили вызов метода uploadFriendData. В этом методе собирается информация о контактах пользователя: ID, никнейм, имя и номер телефона. Все это также отправляется на управляющий сервер. Если пользователь решит поменять имя или номер телефона, эта информация тоже будет передана злоумышленникам.

Сбор изменившихся данных пользователя

Отмечается, что если пользователь получает и отправляет какой-либо файл, приложение создает его зашифрованную копию, которая затем загружается в аккаунт злоумышленников в одном из известных облачных хранилищ.

«Описанные в этой статье приложения представляют собой полноценное шпионское ПО, похищающее всю переписку жертвы, его личные данные и контакты и нацеленное на пользователей из определенной страны (Китая). При этом код приложений лишь незначительно отличается от оригинального кода Telegram и смог пройти проверки безопасности Google Play.

Как видите, публикация приложения в официальном магазине не гарантирует его безопасность, поэтому мы советуем пользователям с осторожностью относиться к сторонним модификациям мессенджеров, даже если они скачаны из Google Play», — резюмируют специалисты.

В компании отмечают, что уже сообщили об угрозе инженерам Google, однако некоторые вредоносные приложения все еще доступны для скачивания  на момент публикации отчета.

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