Компания Microsoft сообщила, что скоро заблокирует доставку сторонних драйверов для принтеров через Windows Update в рамках постепенного изменения стратегии, запланированного на ближайшие четыре года.

«С выходом Windows 10 21H2 Windows будет предлагать встроенную поддержку Mopria-совместимых принтеров по сетевым и USB-интерфейсам посредством Microsoft IPP Class Driver, — гласит заявление компании. — Это избавит производителей устройств печати от необходимости предоставлять собственные программы для установки, драйверы, утилиты и так далее».

По словам Джонатана Нормана (Johnathan Norman), главного инженера Microsoft Offensive Research & Security Engineering (MORSE), компания работает над внедрением нового режима печати по умолчанию, чтобы отключить сторонние драйверы.

Этот шаг направлен на укрепление общей безопасности экосистемы Windows, поскольку уязвимости в драйверах для принтеров затрагивают сотни моделей и часто остаются незамеченными многие годы, подвергая пользователей рискам.

Согласно плану, начиная с 2025 года Microsoft прекратит прием драйверов от производителей принтеров, и новые драйверы сторонних производителей не будут публиковаться в Windows Update. Еще через год, в 2026 году, компания начнет отдавать приоритет собственным драйверам Windows Internet Printing Protocol (IPP) Class.

Начиная с 2027 года обновления для драйверов принтеров от сторонних производителей вообще не будут распространяться через Windows Update, если только они не содержат исправлений безопасности.

Подчеркивается, что даже после указанных дат Windows по-прежнему будет разрешать пользователям устанавливать драйверы для принтеров, предоставленные производителями в виде отдельных установочных пакетов через официальные сайты. То есть все драйверы, выпущенные производителями принтеров, будут работать и устанавливаться на все поддерживаемые версии Windows даже после окончания обслуживания.

«В 2025 году новые драйверы для принтеров более не будут публиковаться в Windows Update. Производители и независимые поставщики программного обеспечения должны будут предоставить пользователям альтернативные средства для загрузки и установки этих драйверов принтеров», — поясняет Microsoft.

Microsoft обещает, что продолжит выпускать исправления безопасности для устаревших драйверов до тех пор, пока соответствующие версии Windows продолжают поддерживаться компанией.