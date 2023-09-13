Компания MGM Resorts, которая специализируется на гостиничном бизнесе и индустрии развлечений, владеет сетями отелей, курортов и казино по всему миру, сообщила «проблемах с кибербезопасностью». Инцидент привел к отключению многих компьютерных систем компании, включая сайты некоторых крупнейших отелей Лас-Вегаса и Нью-Йорка, системы бронирования и некоторые услуги в казино.

Компания сообщила в социальной сети X (бывший Twitter), что «выявила проблему кибербезопасности, затрагивающую некоторые системы компании». К расследованию случившегося уже привлечены сторонние эксперты по кибербезопасности, а также сотрудники правоохранительных органов.

Судя по всему, сбой в системах MGM Resorts начался в воскресенье вечером, и многие компьютерные системы не работают до сих пор. Как сообщает издание Bleeping Computer, сотрудники были вынуждены перейти на работу вручную, так как, в числе прочего, пострадали банкоматы и терминалы для оплаты покупок картами.

Главный сайт MGM Resorts так же недоступен, и сообщается, что клиенты могут бронировать отели по телефону. Все сайты компании, использующие то же доменное имя, что и основной (mgmresorts.com), были отключены. Журналисты проверили несколько из них (MGM National Harbour, Empire City Casino, MGM Springfield, MGM Grand Detroit, Beau Rivage и The Borgata), и все они показали одно и то же сообщение, которое рекомендует связываться с компанией по телефону. Также не работает приложение MGM Rewards, и пользователям рекомендуют обращаться за помощью на стойку регистрации.

Кроме того, судя по сообщениям в социальных сетях, некоторые гости отелей пожаловались, что у них не работали ключи от их номеров. Местные СМИ в Лас-Вегасе и вовсе пишут, что так же не работают игровые автоматы, отображая сообщения о временной недоступности.

Пока в компании не сообщают ничего о характере инцидента, но по масштабам происходящее похоже на атаку шифровальщика.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда MGM Resorts подвергается хакерской атаке. Так, в 2019 году сообщалось, что в результате атаки в руки третьих лиц попали данные 10,6 млн человек. Хуже того, в 2020 году выяснилось, что масштаб этой утечки был более крупным, так как в даркнете выставили на продажу информацию о 142 479 937 гостях отелей MGM, а полный дамп мог содержать данные более чем 200 млн человек.