На этой неделе разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что до конца 2023 года пользователям в 150 странах мира станет доступна новая функциональность — каналы, и пользователи смогут «конфиденциально получать обновления о том, что им интересно».

Каналы будут отделены от чатов, и каналы, на которые подписался пользователь, невидны другим подписчикам (а данные администраторов, в свою очередь, будут скрыты от подписчиков).

Также разработчики сообщили, что в каталоге каналов будет применяться автоматический фильтр с учетом страны пользователя, и будет реализована фильтрация по новым, самым активным и популярным каналам. Пользователи смогут оставаться эмодзи-реакции под сообщениями, и публикации можно будет пересылать в чаты или группы.

Вскоре после этого анонса первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что запуск каналов в WhatsApp может привести к блокировке месснеджера на территории РФ.

«Если продукт экстремистской компании Meta* начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», — писал Горелкин в своем Telegram-канале.

С этой позицией согласился и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн:

«Разделяю позицию коллеги А.Горелкина: если What's App, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки, — пишет Хинштейн в Telegram. — Сомневаться в антироссийском характере этих каналов — не приходится, поскольку WA принадлежит экстремистской компании Meta* со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Как сообщили СМИ представители Роскомнадзора, блокировка WhatsApp в России действительно не исключена.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — к блокировке, — говорится в сообщении ведомства. — Требования российского законодательства распространяются на все компании, включая мессенджеры и соцсети, которые работают в нашей стране и ориентируются на российских пользователей. Применение мер за несоблюдение законов РФ напрямую зависит от администраций таких компаний и принимаемых ими решений».

Также в регуляторе отмечают, что российским организациям и пользователям лучше переходить на отечественные сервисы, «работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство».

* Деятельность Meta Platforms признана экстремисткой и запрещена в России.