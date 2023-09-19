Российское правительство признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, и с 1 сентября 2024 года сервисы по их выдаче планируется блокировать.

ТАСС сообщает, что соответствующее постановление кабмина вносит изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования, и документ вступит в силу 1 сентября 2024 года.

В документе уточняется, что в будущем году список угроз в Правилах централизованного управления сетью связи общего пользования дополнят пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации. С помощью этой поправки власти планируют повысить эффективность борьбы с аккаунтами мошенников в сети.

Так, в правительстве объяснили, что в настоящее время для регистрации в социальных сетях и мессенджерах, включая Telegram, пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать его владельца.

При этом злоумышленники часто используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду и никак не привязаны к персональным данным конкретного человека.