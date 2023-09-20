Международный уголовный суд (МУС) сообщил о кибератаке, в результате которой на прошлой неделе оказались взломаны его системы. В настоящее время инцидент расследуют при содействии голландских властей, так как Международный уголовный суд находится в Гааге.

«В конце прошлой недели специалисты Международного уголовного суда обнаружили аномальную активность, затрагивающую информационные системы. Были приняты незамедлительные меры по реагированию на этот киберинцидент и смягчению его последствий», — гласит официальное заявление МУС.

В связи со случившимся, представители Международного уголовного суда сообщают о планах по улучшению своей киберзащиты, включая ускоренное внедрение облачных технологий.

В настоящее время не сообщается никаких деталей о характере и масштабах кибератаки, о ее воздействии на системы МУС, а также о том, удалось ли злоумышленникам получить доступ к каким-либо данным и файлам в скомпрометированной сети.

Представители МУС лаконично сообщают лишь о том, что «продолжают анализировать и смягчать последствия инцидента», сосредоточившись на «обеспечении продолжения основной работы Суда».