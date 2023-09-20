Финские правоохранители, Европол и ИБ-специалисты ликвидировали даркнет-маркетплейс под названием PIILOPUOTI. Согласно заявлениям властей, эта площадка способствовала контрабанде и продажам наркотиков в стране с мая 2022 года.

Власти пояснили, что расследование проводилось совместно с властями Германии и Литвы, а также Европолом, Евроюстом, властями других стран и различными полицейскими подразделениями внутри самой Финляндии.

Кроме того, компания Bitdefender заявила, что участвовала в операции ликвидации платформы, предоставляя правоохранительным органам рекомендации по проведению расследования.

«Мы рады узнать, что наша информация помогла в проведении операции. Эта операция является ярким примером объединения ресурсов государственного и частного секторов и совместной работы по пресечению незаконной деятельности в интернете», — прокомментировали представители Bitdefender журналистам издания The Record.

Как сообщили представители таможни Финляндии, расследование этого дела еще продолжается, и на данный момент они не могут предоставить никакой дополнительной информации по вопросу закрытия PIILOPUOTI.

Так как расследование еще не завершено, финские власти не сообщают, были ли произведены аресты, а также осуществлялись ли через платформу PIILOPUOTI другие незаконные операции.