На этой неделе компания Trend Micro предупредила клиентов об исправлении критической 0-day уязвимости, затрагивающая Apex One и другие продукты для конечных точек. Уязвимость уже использовалась хакерами в атаках.

Проблеме был присвоен идентификатор CVE-2023-41179 (9,1 балла по шкале CVSS), и она затрагивает следующие бизнес-продукты:

Trend Micro Apex One 2019;

Trend Micro Apex One SaaS 2019;

Worry-Free Business Security (WFBS) 10.0 SP1 (он же Virus Buster Business Security в Японии);

Worry-Free Business Security Services (WFBSS) 10.0 SP1 (Virus Buster Business Security Services в Японии).

Уязвимость в этих продуктах связана с модулем, который способен удалять стороннее защитное ПО. Trend Micro заявила, что успешная эксплуатация проблемы позволяет злоумышленнику манипулировать компонентом для выполнения произвольных команд на уязвимых установках.

При этом отмечается, что для эксплуатации бага атакующему понадобится доступ к административной консоли в целевой системе, что немного сглаживает опасность проблемы.

CVE-2023-41179 уже исправлена в следующих версиях:

Apex One 2019 Service Pack 1 – Patch 1 (Build 12380);

Apex One SaaS 14.0.12637;

WFBS патч 2495;

WFBSS обновление от 31 июля.

Собственный бюллетень безопасности об этой проблеме уже подготовил и японский CERT. Специалисты предупреждают, что хакеры уже взяли уязвимость на вооружение, и настоятельно рекомендуют пользователям как можно скорее установить обновления.