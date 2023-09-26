Google оповещает пользователей Gmail о том, что базовая HTML-версия веб-почты будет отключена в январе 2024 года, и для дальнейшего использования сервиса потребуются современные браузеры.

Базовая HTML-версия (Basic HTML view) представляет собой урезанную версию Gmail, в которой отсутствует чат, проверка орфографии, горячие клавиши, возможность добавления или импорта контактов, использования форматированного текста и так далее. Исходно она предназначалась для пользователей с ограниченным доступом к интернету, людей, использующих старое оборудование с ограниченным объемом памяти или устаревшие браузеры, не поддерживающие современные возможности HTML.

Кроме того, одной из частых причин использования HTML-версии является более надежная работа инструментов для преобразования текста в речь, которые нужны пользователям с ограниченными возможностями. Дело в том, что стандартная версия Gmail (Standard view) слишком сложна технически и часто затрудняет работу таких инструментов.

Тем не менее, начиная с января 2024 года все пользователи будет автоматически перенаправляться в стандартную верю Gmail, которая, как подчеркивают в Google, поддерживает все новейшие функции и меры безопасности.

При этом в компании не сообщат, по каким именно причинам было принято решение прекратить разработку базовой HTML-версии. Зато отмечается, что пользователям старых браузеров может потребоваться обновление, чтобы продолжать работать с Gmail, а на мобильные устройства предлагается установить официальное приложение.

Издание Bleeping Computer отмечает, что для пользователей старого оборудования переход на «легкие» почтовые клиенты (Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook) в целом более предпочтителен, по сравнению с использованием веб-платформ.

Для людей с ограниченными возможностями, в свою очередь, хорошо подойдет Thunderbird, который совместим с такими программами для чтения с экрана, как Jaws, NVDA и Windows Eyes, а также предлагает множество настроек для отображения текста, которые повышают удобство использования для людей с нарушениями зрения.