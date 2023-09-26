Одноранговая транзакционная сеть Mixin Network, предназначенная для масштабирования и ускорения транзакций, сообщает, что временно приостанавливает внесение и снятие средств. Дело в том, что в минувшие выходные платформу скомпрометировали, и похитили около 200 млн долларов.

Компания, которая описывает себя как разработчика «опенсорсного программного обеспечения, в котором безопасность, конфиденциальность и децентрализация всегда стоят на первом месте», сообщает, что взлом произошел 23 сентября 2023 года и был связан с компрометацией неназванного поставщика облачных услуг.

В социальной сети X (ранее Twitter) разработчики пишут, что работа Mixin Network возобновится только после того, как «все уязвимости будут выявлены и устранены». Также сообщается, что компания обратилась за помощью в проведении расследования к экспертам Google и компании SlowMist, специализирующейся на блокчейн-безопасности.

«Команда Mixin решит как поступить с потерянными активами после завершения [расследования]», — добавляют разработчики, уверяя, что уже ищут способы решения этой проблемы.

Аналитики PeckShield и Lookonchain отследили примерно 141 млн долларов из украденных у Mixin Network активов. Так, было похищено около 93,5 млн долларов в ETH, 23,5 млн долларов в DAI (перемещены из USDT) и 23,3 млн долларов в BTC.

В свою очередь эксперты SlowMist, принимающие участие в расследовании, подтвердили, что у Mixin Network было похищено примерно 200 млн долларов.