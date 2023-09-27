Xakep #292. Flipper Zero
Представители Роскомнадзора сообщили, что приняли меры понуждения в отношении сразу 12 зарубежных хостеров. Меры приняты «в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства».
В ведомстве перечисляют, что меры приняты в отношении следующих компаний:
- Hetzner Online GmbH (hetzner.com);
- Network Solutions, LLC (networksolutions.com).
- WPEngine, Inc. (wpengine.com);
- com, LLC (hostgator.com);
- Ionos Inc. (ionos.com);
- DreamHost, LLC (dreamhost.com);
- FastComet, Inc. (fastcomet.com);
- Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com);
- com LLC (www.godaddy.com);
- Bluehost Inc. (bluehost.com);
- Kamatera Inc. (kamatera.com);
- DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).
Дело в том, что согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся, в том числе на территории Российской Федерации, подпадают под действие Федерального закона № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ». А перечисленные выше хостеры не исполнили следующие обязанности:
- зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;
- разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций;
- создать уполномоченное представительство в России.
В РКН отмечают, что «принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей».
Таким образом, теперь поисковики обязаны маркировать перечисленные компании как нарушителей российского законодательства в поисковой выдаче, и уже начали это делать, как видно на скриншоте ниже.