Представители Роскомнадзора сообщили, что приняли меры понуждения в отношении сразу 12 зарубежных хостеров. Меры приняты «в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства».

В ведомстве перечисляют, что меры приняты в отношении следующих компаний:

Hetzner Online GmbH (hetzner.com);

Network Solutions, LLC (networksolutions.com).

WPEngine, Inc. (wpengine.com);

com, LLC (hostgator.com);

Ionos Inc. (ionos.com);

DreamHost, LLC (dreamhost.com);

FastComet, Inc. (fastcomet.com);

Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com);

com LLC (www.godaddy.com);

Bluehost Inc. (bluehost.com);

Kamatera Inc. (kamatera.com);

DigitalOcean, LLC (digitalocean.com).

Дело в том, что согласно законодательству, иностранные провайдеры хостинга, пользователи которых находятся, в том числе на территории Российской Федерации, подпадают под действие Федерального закона № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в сети «Интернет» на территории РФ». А перечисленные выше хостеры не исполнили следующие обязанности:

зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора;

разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций;

создать уполномоченное представительство в России.

В РКН отмечают, что «принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей».

Таким образом, теперь поисковики обязаны маркировать перечисленные компании как нарушителей российского законодательства в поисковой выдаче, и уже начали это делать, как видно на скриншоте ниже.