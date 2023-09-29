Разработчики Raspberry Pi Foundation представили Raspberry Pi 5, спустя долгих четыре года после выхода Raspberry Pi 4. Пятое поколение одноплатных компьютеров получило множество улучшений, а его цена стартует от 60 долларов США за версию с 4 ГБ ОЗУ.

Технические характеристики новой «малинки» почти во всем превосходят ее предшественника. Так, разработчики обещают, что новый процессор Broadcom BCM2712 с тактовой частотой 2,4 ГГц и четырьмя 64-битными процессорными ядрами Arm Cortex-A76 будет два-три раза производительнее, чем BCM2711, которым комплектовалась Raspberry Pi 4. Новый чип может похвастаться L2-кешем 512 КБ на ядро, общим L3-кешем 2 МБ, а также дополнительными криптографическими возможностями.

Как и в прошлом поколении, Raspberry Pi 5 поддерживает Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy и гигабитный Ethernet. Также на плате представлены два порта micro-HDMI, то есть имеется возможность подключить два дисплея 4K с частотой обновления 60 Гц и поддержкой HDR, используя один Raspberry Pi. За это отвечает графическая подсистема Broadcom VideoCore VII (с поддержкой OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2 и частотой 800 МГц), которая комплектуется опенсорсными драйверами Mesa.

Кроме того, Raspberry Pi 5 оснащена: слотом для SD-карт, стандартным 40-pin GPIO, двумя приемопередатчиками MIPI, разъемом UART, двумя полноразмерными портами USB 3.0 с поддержкой одновременной скорости передачи данных 5 Гбит/с и двумя полноразмерными портами USB 2.0. Имеется и порт USB-C, который функционирует как порт питания, а также на плату добавили монтажные отверстия для радиаторов.

Помимо перечисленного новый одноплатник оснащается интерфейсом PCIe 2.0, то есть подключать периферийные устройства станет проще, хотя для этого и понадобится специальный адаптер.

Однако есть и не слишком хорошая новость: плата лишилась 3,5-миллиметрового разъема, позволявшего выводить аналоговое аудио и видео через композитный кабель. По словам руководителя Raspberry Pi Foundation, Эбена Аптона (Eben Upton), это произошло из-за банальной нехватки места на плате. Для пользователей, которым может понадобится такая функциональность, предусмотрели специальную посадочную площадку на краю платы.

Стоит отметить, что пятое поколение «малинки» станет первым продуктом Raspberry Pi Foundation, использующим специальный чип RP1, созданный самой организацией. RP1, находившийся в разработке с 2016 года, по сути, представляет собой южный мост, отвечает за I/O функциональность и берет на себя часть работы, которая ранее выполнялась основным SoC. Предыдущие модели Raspberry Pi использовали сторонние I/O контроллеры.

ОЗУ устройства представлено памятью LPDDR4X-4267, и стоимость новинки традиционно напрямую зависит от количества памяти на борту. Так, версия с 4 Гб ОЗУ обойдется в 60 долларов, а вариация с 8 ГБ стоит 80 долларов. Ожидается, что модели с 1 и 2 ГБ ОЗУ появятся позже. Raspberry Pi 5 поступит в открытую продажу уже в конце октября 2023 года.

При этом разработчики подчеркивают, что более дешевый Raspberry Pi 4 с 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ или 8 ГБ ОЗУ на борту тоже никуда не исчезнет и будет по-прежнему доступен в продаже.

Вместе с Raspberry Pi 5 были представлены новый корпус, который укомплектован встроенным малошумным вентилятором, опциональный активный кулер для тяжелых нагрузок, FPC-кабели для дисплеев и камер, и ряд других полезных аксессуаров.