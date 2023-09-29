Исследователи из «Лаборатории Касперского» заметили, что злоумышленники атакуют русскоязычных блогеров, маскируясь под рекламодателей и стремясь выманить у них учетные данные от Telegram-аккаунтов.

Таргетированные атаки начинаются с того, что блогеру пишет якобы представитель крупной компании в области онлайн-ретейла и предлагает рекламное сотрудничество. В ходе разговора злоумышленники придерживаются стандартной схемы делового общения для таких взаимодействий. Так, «менеджер» рассказывает, что блогер может выбрать любые позиции, представленные на площадке, устроить распаковку для подписчиков и разместить ссылки на товары у себя в аккаунте.

Дальше обговаривается стоимость рекламной интеграции. Если блогер соглашается на условия и подбирает товары, которые намерен рекламировать, фальшивый представитель бренда заявляет, что отправит информацию на согласование с руководством.

В итоге такая переписка с фиктивным менеджером может длиться несколько дней.

На определенном этапе блогера просят зарегистрироваться на сайте партнерской программы и присылают ссылку на ресурс — разумеется, поддельный. Сайт выглядит правдоподобным: на нем размещены логотип, описание партнерской программы и бонусов, которые получают ее участники.

На этой фишинговой странице блогеру нужно указать ФИО, адрес почты, число подписчиков и охваты канала, а также номер телефона. Сразу после этого человека автоматически перенаправляют на фальшивую форму авторизации в Telegram и просят ввести одноразовый код для входа в Telegram-аккаунт. В некоторых случаях необходимость в такой информации объясняют якобы новыми требованиями закона о рекламе. Если человек ничего не заподозрит и введет эти данные, они попадут в руки злоумышленников, и с их помощью фишеры смогут получить доступ к учетной записи в мессенджере и ко всем привязанным к ней Telegram-каналам.