Обнаружилось, что компания Microsoft прикрыла одну из излюбленных «лазеек» пользователей и запретила активировать Windows 10 или Windows 11 старыми ключами от Windows 7 и Windows 8.

Издание Neowin сообщает, что в конце сентября компания Microsoft незаметно напомнила о том, что формально предложение по бесплатному обновлению старых ОС до Windows 10 или 11 было актуально только до 29 июля 2016 года. В компании подчеркнули, что предложение давно истекло, и теперь способ бесплатного обновления закрыт.

Также в сообщении утоняется, что пользователи Windows 10 по-прежнему могут бесплатно перейти на Windows 11 (конечно, если их компьютеры соответствуют необходимым требованиям).

Дело в том, что хотя предложение по бесплатному переходу на Windows 10 действовало только до 29 июля 2016 года (а после этой даты перестало показываться пользователям), быстро обнаружилось, что старые установки Windows все равно можно обновить с помощью загруженных ISO-образов и USB-накопителей, а также можно использовать старые ключи Windows для активации новых установок. И этот «лазейка» оставалась актуальной по сей день.

Теперь журналисты полагают, что запрет будет применяться только к будущим версиям Windows. Так, невзирая на запрет, изданию удалось активировать новую установку Windows 11 Pro 22H2 с помощью ключа от Windows 8 Pro, однако у Neowin не получилось активировать новую тестовую сборку Windows 11 Canary (24H2). Именно отсюда последовал вывод о запрете только для новых версий Windows.

Журналисты запросили официальный комментарий Microsoft относительно этих изменений, но пока не получили ответа от представителей компании.