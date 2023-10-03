Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что с 1 марта 2024 года Роскомнадзор сможет заблокировать в магазинах приложений (включая Google Play Market и Apple App Store) все VPN-сервисы, предоставляющие доступ к запрещенным сайтам.

«С 1 марта 2024 г. вступит в силу приказ, согласно которому VPN-сервисы, предоставляющие доступ на запрещенные в России сайты, будут заблокированы Роскомнадзором во всех маркетах», — цитируют Шейкина «Ведомости».

Сенатор подчеркнул, что упомянутый приказ касается и тех VPN-сервисов, которые дают доступ, в частности, к запрещенному в России Instagram*.

«Отмечу, что особо важно ограничить доступ граждан к продуктам компании Meta*, которая признана экстремистской организацией», — заключил Шейкин.

Также сегодня стало известно, что сенатор Артем Шейкин направил министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву письмо, в котором предложил ограничить загрузку VPN-сервисов в магазин приложений RuStore при несоблюдении российского законодательства «в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации».

Шейкин просит Минцифры установить в качестве критерия размещения VPN-сервисов в официальном магазине приложений RuStore соблюдение требования российского законодательства и непредоставление доступа к запрещенным в России сайтам.

«Учитывая, что RuStore позиционируется как российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, прошу вас провести внутреннюю проверку и по возможности установить критерии для размещения в указанном магазине VPN-сервисов. Представляется, что одним из важнейших критериев их размещения должно быть выполнение законодательства РФ в части непредоставления доступа к реестру запрещенной информации», — написал Шейкин в обращении на имя министра.

Он пояснил, что в соответствии с российским законодательством Роскомнадзор подготовил проект приказа, по которому критерием для внесения в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, станет «наличие информации, предоставляющей возможность получения доступа, в том числе путем загрузки программ для электронных вычислительных машин, к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

«В случае утверждения проекта приказа в действующей редакции он вступит в силу с 1 марта 2024 года», — отметил зампред Совета по цифровизации.

* Принадлежит компании Meta. Деятельность Meta Platforms признана экстремисткой и запрещена в России.