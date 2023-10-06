Xakep #293. MikroTik Nightmare
В издательстве «БХВ» вышло второе издание книги нашего автора Евгения Зобнина «Android глазами хакера». В обновленной книге приводятся актуальные сведения об изменениях и нововведениях в Android 14.
В книге рассмотрены:
- Безопасность Android
- Внутреннее устройство системы
- Кастомизация прошивки
- Получение root
- Практические приемы взлома
- Реверс-инжиниринг
- Предотвращение взлома и исследования приложений
- Мобильные вредоносные программы
Автор подробно описал внутреннюю архитектуру ОС Android, используемые ею разделы и файловые системы, принцип работы механизмов обновления и внутренних инструментов безопасности. На страницах книги рассказано о разграничении доступа в ОС Android, о привилегиях, методах получения прав root, кастомизации и установке нестандартных прошивок. Описаны инструменты для дизассемблирования, отладки и анализа кода мобильных приложений, приведены примеры модификации кода с целью изменения функций ПО и внедрения в приложение сторонних модулей. Даны подробные рекомендации по деобфускации кода и обходу антиотладки, а также практические советы по защите собственных приложений от декомпиляции и исследования. Приводятся сведения о вредоносных программах для платформы Android, используемых ими уязвимостях, даны примеры кода таких программ. Рассказывается об использовании стандартных функций Android в нестандартных целях и способах противодействия вредоносному ПО.
Скидка для первых читателей
В течение первого месяца продаж можно приобрести книгу «Android глазами хакера» на сайте издательства со скидкой 25% по промокоду first25. Промокод следует вводить на этапе оформления заказа, воспользовавшись ссылкой «У вас есть купон? Нажмите здесь для введения кода». Скидка не суммируется с другими скидками и акциями издательства.