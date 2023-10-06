В издательстве «БХВ» вышло второе издание книги нашего автора Евгения Зобнина «Android глазами хакера». В обновленной книге приводятся актуальные сведения об изменениях и нововведениях в Android 14.

В книге рассмотрены:

Безопасность Android

Внутреннее устройство системы

Кастомизация прошивки

Получение root

Практические приемы взлома

Реверс-инжиниринг

Предотвращение взлома и исследования приложений

Мобильные вредоносные программы

Автор подробно описал внутреннюю архитектуру ОС Android, используемые ею разделы и файловые системы, принцип работы механизмов обновления и внутренних инструментов безопасности. На страницах книги рассказано о разграничении доступа в ОС Android, о привилегиях, методах получения прав root, кастомизации и установке нестандартных прошивок. Описаны инструменты для дизассемблирования, отладки и анализа кода мобильных приложений, приведены примеры модификации кода с целью изменения функций ПО и внедрения в приложение сторонних модулей. Даны подробные рекомендации по деобфускации кода и обходу антиотладки, а также практические советы по защите собственных приложений от декомпиляции и исследования. Приводятся сведения о вредоносных программах для платформы Android, используемых ими уязвимостях, даны примеры кода таких программ. Рассказывается об использовании стандартных функций Android в нестандартных целях и способах противодействия вредоносному ПО.