Xakep #293. MikroTik Nightmare
Недавно мы выпустили ограниченный тираж бумажного спецвыпуска «Хакера», в который вошли лучшие статьи 2015–2017 годов, и почти все экземпляры уже нашли своих владельцев. Если ты собирался оформить заказ – поспеши, журналов сталось совсем немного.
Напоминаем, что в спецвыпуск вошли темы номеров с середины 2015 года по середину 2017-го, то есть лучшие статьи за первые два года после перехода «Хакера» в цифру. Это уникальный шанс прочесть их на бумаге.
Каждая из статей сопровождается полноцветной обложкой соответствующего номера, а также комментариями авторов и редакторов, приложивших руку к созданию материала. Таким образом читатель получает не только уникальный сувенир, но и возможность заглянуть за кулисы. Этот номер насчитывает 200 полос, почти вдвое больше выпуска образца 2015 года.
Заказать журнал можно в интернет-магазине. Цена составит 2000 рублей с учетом почтовых расходов.
Советуем поторопиться с заказом, потому что тираж спецвыпуска на нашем складе уже почти подошел к концу!