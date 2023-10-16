Microsoft предупредила, что обновления безопасности для Windows 10, выпущенные в рамках октябрьского «вторника обновлений», могут не устанавливаться и демонстрировать ошибку 0x8007000d.

В компании сообщают, что обновление KB5031356 не сможет завершить установку на клиентских платформах (например, Windows 10 21H2 и Windows 10 22H2), и это подтверждается многочисленными жалобами пользователей, которые пишут, что обновление не устанавливается даже вручную.

«Компания Microsoft получила сообщения о проблеме, связанной с тем, что обновления Windows, выпущенные 10 октября 2023 года (KB5031356), не устанавливаются. Устройства могут сначала отображать прогресс, но не завершают установку, — сообщают разработчики. — Согласно полученным сообщениям, наиболее распространенной ошибкой является 8007000D (ERROR_INVALID_DATA)».

Сообщается, что в настоящее время разработчики заняты изучением проблемы и ищут причину ее возникновения. Чтобы ускорить этот процесс, Microsoft призывает пользователей, столкнувшихся с проблемой, подать отчет об ошибке через официальный Feedback-хаб.

Кроме того, компания советует затронутым пользователям ознакомиться со страницей поддержки, на которой перечислены дополнительные рекомендации по решению проблем, связанных с обновлением Windows.