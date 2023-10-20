Оператор торговой площадки E-Root, 31-летний Санду Диакону, был экстрадирован в США, где ему грозит до 20 лет лишения свободы за торговлю доступами к взломанным компьютерам.

Молдаванин Санду Диакону был арестован в Великобритании еще в 2021 году, при попытке бегства из страны после того, как в конце 2020 года власти конфисковали домены E-Root. В прошлом месяце он дал согласие на экстрадицию в США, где его и неназванных сообщников обвиняют в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег, компьютерном мошенничестве и мошенничестве с устройствами доступа.

E-Root представлял собой маркетплейс, предлагавший доступы к взломанным компьютерам по всему миру в обмен на криптовалюту. Согласно полученным в ходе расследования данным, на площадке продавали доступы более чем к 350 000 взломанных систем, включая компьютеры в разных отраслях промышленности и как минимум одну правительственную систему в Тампе (штат Флорида, США).

На E-Root покупателям были доступны фильтры и поисковые инструменты, то есть упорядочивание объявлений осуществлялось по ценовому диапазону, региону, провайдеру, операционной системе, доступу по RDP или SSH и так далее.

Правоохранители отмечают, что E-Root работал в распределенной сети, обеспечивающей сервису устойчивость и скрытность, а также имел средства защиты, позволявшие скрывать реальные личности продавцов, покупателей и администраторов.

На торговой площадке функционировал и специализированный сервис обмена криптовалют, позволявший пользователям конвертировать Bitcoin в Perfect Money.

В заявлении Министерства юстиции США отмечается, что у властей есть множество подтверждений использования доступов, приобретенных через E-Root, для киберпреступной деятельности, в том числе для вымогательских атак.

«Многие жертвы подверглись атакам вымогателей, а некоторые из украденных учетных данных, выложенных на маркетплейсе, были связаны со схемами налогового мошенничества и кражами личности», — заявляет Минюст США.

Диакону пока не признал себя виновным. Помимо вышеупомянутого тюремного заключения, правоохранительные органы США заявляют, что будут добиваться конфискации доходов Диакону, полученных в результате незаконной деятельности, размер которых еще только предстоит выяснить.