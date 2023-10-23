После того как на прошлой неделе правоохранительные органы захватили сайты вымогательской группировки Ragnar Locker, представители Европола сообщили, что «ключевая цель», связанная с этой хак-группой, была арестована в Париже.

«"Ключевая цель", связанная с этим вымогательским ПО, арестована в Париже (Франция) 16 октября, а в его доме в Чехии был проведен обыск. В последующие дни были проведены допросы пяти подозреваемых в Испании и Латвии, — заявляет Европол. — В конце этой недели главный злоумышленник, подозреваемый в том, что он является разработчиком этой группировки, предстал перед судебными следователями Парижского суда».

Также известно, что арестованному во Франции подозреваемому уже предъявлен ряд обвинений, связанных с вымогательством, отмыванием денег и участием в преступных операциях.

Как сообщают правоохранители, еще в мае 2021 года Евроюст открыл дело, связанное с Ragnar Locker, по запросу французских властей. В результате в этой совместной операции против вымогателей были задействованы власти Франции, Чехии, Германии, Италии, Латвии, Украины, Нидерландов, Испании, Швеции, Японии, Канады и США.

Так, еще в сентябре 2021 года украинская киберполиция арестовала двух подозреваемых, а впоследствии, в октябре 2022 года, еще один подозреваемый был задержан в Канаде в ходе совместной операции, проведенной правоохранительными органами Франции, Канады и США.

В итоге все эти действия привели к новым арестам и конфискации девяти серверов группировки на прошлой неделе. Сообщается, что в итоге была отключена инфраструктура группы, включая пять серверов в Нидерландах, два в Германии и два в Швеции.

Как отмечают в Европоле, с 2020 года операторы Ragnar Locker осуществили атаки на 168 международных компаний в разных странах мира, включая серию атак, нацеленных на объекты критической инфраструктуры.