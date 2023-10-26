ESET предупредила, что русскоязычная хакерская группа Winter Vivern (она жеTA473) эксплуатирует XSS-уязвимость нулевого дня в Roundcube Webmail для атак на европейские правительственные учреждения и аналитические центры.

«Winter Vivern расширила свои операции, используя уязвимость нулевого дня в Roundcube. Ранее эта группа уже использовала известные уязвимости в Roundcube и Zimbra, PoC-эксплоиты для которых были доступны в интернете, — сообщает ESET. — Группа представляет угрозу для правительств европейских стран благодаря своей организованности, регулярному проведению фишинговых кампаний, а также тому, что значительное количество доступных через интернет приложений не получают регулярных обновлений, хотя известно, что они содержат уязвимости».

По данным исследователей, обнаруженные атаки продолжаются как минимум с 11 октября 2023 года. В настоящее время 0-day уязвимость в Roundcube Webmail, получившая идентификатор CVE-2023-5631, уже исправлена разработчиками.

Патч вышел через пять дней после первого обнаружения атак. Известно, что проблема затрагивала Roundcube версий от 1.6.x до 1.6.4, от 1.5.x до 1.5.5 и от 1.4.x до 1.4.15.

Согласно результатам исследования ESET, хакеры использовали HTML-письма, содержащие специально подготовленные SVG-документы, позволявшие осуществлять удаленные инъекции произвольного JavaScript-кода.

В фишинговые письмах атакующие выдавали себя за сотрудников поддержки Outlook и пытались склонить потенциальных жертв к открытию вредоносных писем, после чего происходила эксплуатация 0-day уязвимости в Roundcube Webmail, и автоматически запускалась полезная нагрузка первого этапа. В итоге этот JavaScript-пейлоад, помогал злоумышленникам собирать и похищать электронные письма со взломанных серверов.