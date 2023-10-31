Пользователи обнаружили, что на смартфонах и планшетах Huawei, Honor и Vivo появляются странные предупреждения об угрозе безопасности («Security threat») с призывом удалить приложение Google. Устройства сообщают, что приложение распознано как вредоносная программа TrojanSMS-PA.

Об этой проблеме массово сообщается на форумах поддержки Google, Reddit (тема, посвященная Vivo), форумах Huawei и в других сообществах пользователей Android.

Как рассказывает издание Bleeping Computer, если пользователь нажимает в предупреждающем сообщении на «Просмотреть подробности», устройство сообщает, что приложение тайно рассылало SMS-сообщения и не только.

«Это приложение было замечено в отправке SMS-сообщений втайне от пользователя, привлечении пользователей платными материалами для взрослых, загрузке/установке приложений втайне от пользователя или краже конфиденциальной информации, что может привести к материальному ущербу и утечке конфиденциальных данных. Мы рекомендуем немедленно удалить его», — гласит сообщение.

Отмечается, что на устройствах Huawei эти предупреждения показываются приложением Huawei Optimizer, однако неясно, какие приложения отвечают за это на устройствах Vivo и Honor.

Журналисты связались с компанией Google, чтобы выяснить, не могло ли недавнее обновление стать причиной появления этих предупреждений о вредоносном ПО, однако представители компании заявили, что Google Play Protect здесь не при чем.

«Это предупреждение не связано с Google Play Protect и, по-видимому, получено с устройств, которые не сертифицированы Play Protect и не имеет доступа к официальной загрузке основных приложений Google из Play. Для получения дополнительной информации мы рекомендуем обращаться к производителям устройств, — говорят в Google. — Google Play — это единственный магазин приложений, в котором можно официально загрузить основные приложения Google для Android. Все приложения Google проходят столь же строгую проверку, как и все остальные приложения в Google Play. Эти проверки призваны гарантировать, что приложения безопасны, надежны и соответствуют стандартам качества Google».

При этом специалисты Bleeping Computer провели собственную проверку и убедились, что предупреждения показываются даже на устройствах Huawei с предустановленными приложениями Google (устройства были выпущены до запрета), на которых нет никаких side-loaded приложений.

Хотя официальных комментариев от производителей устройств пока не поступало, скорее всего, речь идет о ложных срабатываниях, и предупреждения об опасности приложения Google можно игнорировать, оставив его работать.

Чтобы избавиться от предупреждений, журналисты советуют перейти в настройки и очистить кеш (Settings -> Apps -> Optimizer -> App Info -> Storage -> Clear Cache/Clear Data), перезагрузив устройство, или попробовать удалить и заново установить Huawei Optimizer. Это должно обновить устаревшую базу сигнатур, исключив ложные срабатывания.