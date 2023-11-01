Канадские власти объявили о запрете на использование приложений компаний Tencent и Kaspersky на государственных мобильных устройствах, ссылаясь на связанный с ними «неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности».

«Правительство Канады стремится обеспечить безопасность правительственной информации и сетей, — говорится в сообщении канадских властей. — Мы регулярно отслеживаем потенциальные угрозы и принимаем незамедлительные меры по их устранению. Хотя риски от использования этих приложений очевидны, у нас нет доказательств того, что какая-либо государственная информация была скомпрометирована».

В связи с этим с 30 октября 2023 года WeChat от компании Tencent и пакет приложений Kaspersky были удалены с мобильных устройств, принадлежащих государственным служащим и в дальнейшем их будет запрещено устанавливать снова. Представители Совета казначейства Канады добавили, что приложения «предоставляют широкий доступ к содержимому устройств».

В ответ на действия канадских властей в «Лаборатории Касперского» заявили, что запрет был принят без какого-либо предупреждения или участия компании, явно веден по соображениям политического характера, и эти действия «в высшей степени не обоснованы и скорее являются реакцией на геополитическую обстановку, чем комплексной оценкой надежности продуктов и услуг» компании.

В свою очередь в МИД КНР сообщают, что канадское правительство, не предоставило никаких веских доказательств, но издало запрет против китайской компании «во имя защиты безопасности данных», добавив, что это типичный шаг, «заключающийся в чрезмерном раздувании понятия нацбезопасности и злоупотреблении государственной властью для давления на компании конкретной страны».

Напомним, что в феврале 2023 года власти Канады также запретили устанавливать TikTok, принадлежащий ByteDance, на правительственные устройства. Еще раньше, в марте 2022 года, Федеральная комиссия по связи США внесла Kaspersky в список компаний, представляющих «неприемлемый риск для национальной безопасности» страны.