Аналитики компании Checkmarx обнаружили в Python Package Index (PyPI) новую партию вредоносных пакетов, содержавших малварь BlazeStealer, которая предоставляла злоумышленникам полный контроль над компьютером жертвы. ­

Все вредоносные пакеты маскировались под безобидные на первый взгляд инструменты для обфускации. Суммарно эта кампания, начавшаяся еще в январе 2023 года, включала в себя восемь пакетов: Pyobftoexe, Pyobfusfile, Pyobfexecute, Pyobfpremium, Pyobflite, Pyobfadvance, Pyobfuse и pyobfgood, последний из которых был опубликован в октябре.

«Логично предположить, что разработчики, занимающиеся обфускацией кода, скорее всего, имеют дело с ценной и конфиденциальной информацией, а значит, для хакеров они являются целями, которые стоит атаковать», — отмечают эксперты.

Большинство загрузок перечисленных пакетов пришлось на США, за которыми следуют Китай, Россия, Ирландия, Гонконг, Хорватия, Франция и Испания. В общей сложности их скачали 2438 раз, а в настоящее время они уже удалены из PyPI.

Все эти библиотеки содержали в себе малварь BlazeStealer и файлы setup.py и init.py, которые предназначались для загрузки вредоносного Python-скрипта, размещенного на Transfer[.]sh, который запускался сразу после установки. В итоге на машине жертвы запускался Discord-бот, дававший злоумышленникам полный контроль над системой жертвы.

Этот бот позволял собирать широкий спектр информации о зараженном хосте, включая пароли из браузеров и снимки экрана, выполнять произвольные команды, шифровать файлы и деактивировать Microsoft Defender. Все собранные данные передавались в Discord-канал, не оставляя практически никаких следов присутствия в системе.

Кроме того, бот способен сделать компьютер непригодным для использования, увеличив загрузку ЦП, внедрив batch-скрипт для выключения компьютера в автозагрузку и спровоцировав появление «синего экрана смерти» (BSoD). Все это сопровождается издевательскими сообщениями хакеров.