Глава банка Герман Греф рассказал на пресс-конференции, что около двух недель назад «Сбер» столкнулся с самой мощной DDоS-атакой в своей истории. Также Греф отметил, что растет количество квалифицированных хакеров.

«Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», — сообщил Греф.

В пресс-службе «Сбера» уточнили, что эта атака была нацелена на вывод из строя сайта банка и стала самой крупной по количеству запросов в секунду за все время ведения статистики. Так, мощность атаки составила более 1 млн запросов в секунду (requests per second, RPS).

Также Греф рассказал, что Сбербанк стабильно сталкивается с примерно 10 атаками каждый месяц. По его словам, злоумышленникам ни разу не удалось пробить даже первый контур защиты банка, которых у него всего три. Однако в последнее время банк отмечает качественное изменение кибератак, а хакеры становятся более изощренными.