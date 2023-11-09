Xakep #294. Pentest Award
Глава банка Герман Греф рассказал на пресс-конференции, что около двух недель назад «Сбер» столкнулся с самой мощной DDоS-атакой в своей истории. Также Греф отметил, что растет количество квалифицированных хакеров.
«Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», — сообщил Греф.
В пресс-службе «Сбера» уточнили, что эта атака была нацелена на вывод из строя сайта банка и стала самой крупной по количеству запросов в секунду за все время ведения статистики. Так, мощность атаки составила более 1 млн запросов в секунду (requests per second, RPS).
Также Греф рассказал, что Сбербанк стабильно сталкивается с примерно 10 атаками каждый месяц. По его словам, злоумышленникам ни разу не удалось пробить даже первый контур защиты банка, которых у него всего три. Однако в последнее время банк отмечает качественное изменение кибератак, а хакеры становятся более изощренными.
«Мы заметили, что это некие новые хакеры, почерк их нам не известен. То есть на рынке появились некие новые очень квалифицированные преступники, которые начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы», — отметил глава Сбербанка.