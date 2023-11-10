Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором просит проверить и заблокировать 51 VPN-сервис, предоставляющий доступ к запрещенным в России ресурсам.

В частности, речь идет о Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Полагаю, что эти сервисы, функционирующие на территории РФ, продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ. На основании изложенного прошу вас проверить выполнение требований российского законодательства указанными VPN-сервисами и в случае выявления нарушений рассмотреть вопрос о принятии решения об ограничении доступа к указанным VPN-сервисам в соответствие с положениями федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 29.07.2017 № 276-ФЗ», — гласит обращение сенатора.

В общей сложности в список вошли более 50 таким VPN-сервисов, которые «продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, что является нарушением требований законодательства РФ».

Представители Роскомнадзора сообщили СМИ, что уже получили обращение сенатора и рассмотрят его в установленном порядке. В ведомстве напомнили, по закону средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой безопасности граждан. «При их использовании сохраняется доступ к запрещенной информации и создаются условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма, склонением к суициду», — говорится в сообщении.

Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, и ограничивает работу сервисов, нарушающих законодательство РФ. Начиная с 2021 года ведомство заблокировало 167 VPN-сервисов и 84 приложения.