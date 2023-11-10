Представители OpenAI подтвердили, что продолжающиеся последние два дня сбои в работе ChatGPT и API компании вызваны DDoS-атаками. Ответственность за происходящее уже взяла на себя группировка Anonymous Sudan.

«Мы имеем дело с периодическими перебоями в работе, вызванными аномальным трафиком, свидетельствующим о DDoS-атаке. Мы продолжаем принимать меры по ее устранению», — сообщают в OpenAI.

Затронутые этой проблемой пользователи видят ошибку, и в ответ на их запросы ChatGPT добавляет, что «произошла ошибка при генерации ответа».

Стоит отметить, что ранее на этой неделе компания устранила еще один крупный инцидент, который также приводил к отказу в работе API, частичным сбоям в работе ChatPT, а также Dall-E.

Хотя представители OpenAI не сообщили ничего об источнике этих DDoS-атак, 9 ноября 2023 года ответственность за сбои в работе сервисов компании взяла на себя хакерская группировка Anonymous Sudan. В своем Telegram-канале хакеры заявили, что причиной атак является «общая необъективность компании к Израилю, направленная против Палестины».

«CHATGPT полностью мертв по всему миру, тысячи сообщений по всему Twitter и социальным сетям. Посмотрим, признают ли они, что это DDoS-атака», — писали злоумышленники.

Также группировка подтвердила, что использовала в этих атаках ботнет SkyNet, который с октября 2023 года предоставляет услуги стрессера, а на прошлой неделе обзавелся поддержкой DDoS-атак Layer 7.

Напомним, что Anonymous Sudan появилась в январе 2023 года, заявив, что будет атаковать любую страну, выступающую против Судана. Группировка нацеливалась на организации и правительственные учреждения по всему миру, устраивая DDoS-атаки, а также взломы и утечки данных.

Начиная с мая 2023 года, хак-группа в основном атаковала крупные организации, требуя выкуп за прекращение DDoS-атак. Сначала такие атаки были нацелены на компанию Scandinavian Airlines (SAS), а после хакеры переключились на сайты американских компаний, таких как Tinder, Lyft и медицинских учреждений по всей территории США.

Однако известность группировке принесли DDoS-атаки на компанию Microsoft, из-за которых возникли перебои в работе Outlook, Microsoft Teams, OneDrive для бизнеса и SharePoint Online, а также пострадала платформа Microsoft Azure.

После этого, в конце августа группа запустила масштабную DDoS-атаку на X (ранее Twitter), призванную оказать давление на Илона Маска и заставить его запустить сервис Starlink в Судане. В итоге, 29 августа, на протяжении нескольких часов в работе X наблюдались проблемы.

Исследователи считают, что группировка не связана ни с первоначальными хактивистами Anonymous Sudan, появившимся в Судане в 2019 году, ни с хактивистами Anonymous. Зато некоторые эксперты полагают, что группировка выступает под ложным флагом и на самом деле может быть связана с Россией.