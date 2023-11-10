WhatsApp запускает новую функцию, которая позволит пользователям Android и iOS скрывать свой IP-адрес и данные о местоположение во время звонков за счет перенаправления соединения через серверы WhatsApp.

Как пояснили разработчики, местоположение пользователя будет скрыто от других участников звонка за счет перехода от прямого peer-to-peer соединения между абонентами к использованию серверов компании для маскировки метаданных IP-адреса, которые могут содержать информацию об интернет-провайдере и географическом положении.

При этом в компании подчеркивают, что не смогут прослушивать звонки, поскольку все вызовы в любом случае защищены сквозным шифрованием. Также в отдельном документе можно найти информацию о том, что групповые звонки всегда передаются через серверы компании по умолчанию.

«Большинство используемых сегодня продуктов для звонков используют peer-to-peer соединение между собеседниками. Такое прямое соединение позволяет ускорить передачу данных и улучшить качество вызовов, но также это означает, что участники должны знать IP-адреса друг друга, чтобы пакеты данных могли быть доставлены на нужное устройство. То есть IP-адреса видны обоим абонентам при звонке один на один», — поясняют разработчики WhatsApp.

При включении новой функции Protect IP Address in Calls все звонки будут передаваться через серверы WhatsApp, и в компании обещают, что «другие участники разговора не смогут увидеть ваш IP-адрес и впоследствии определить ваше общее географическое положение».

Новую функцию уже можно включить на устройствах под управлением iOS и Android, соответствующая опция находится в Settings -> Privacy -> Advanced.

Это обновление стало частью более широкой программы по повышению уровня конфиденциальности пользователей WhatsApp. Так, в мае 2023 года в мессенджер добавил функцию Chat Lock, позволяющую пользователям блокировать доступ к своим конфиденциальным разговорам, а в июне 2023 года компания представила настройку Silence Unknown Callers, которая автоматически отсеивает звонки от неизвестных контактов.