Неизвестные хакеры похитили у криптовалютной биржи Poloniex более 100 000 000 долларов США в Ethereum, Bitcoin и Tron. Теперь руководство компании предлагает злоумышленникам вернуть украденные средства, оставив себе 5% в качестве награды.

Атака произошла в конце прошлой недели, и представители платформы подтвердили факт взлома в социальных сетях, заявив, что уже расследуют этот инцидент и планируют полностью возместить убытки всем, кто пострадал из-за случившегося.

В итоге биржа отключила свой кошелек, сославшись на «техническое обслуживание». Исследователи полагают, что если это было сделано своевременно, таким способом организация могла предотвратить кражу большей части активов.

Точная сумма украденных средств пока неизвестна и оценивается исследователями по-разному. К примеру, специалисты PeckShield заявили, что у Poloniex украли около 125 млн долларов, включая ETH на 56 млн долларов, TRX на 48 млн долларов и BTC на 18 млн долларов. В свою очередь аналитики Slow Mist, подсчитали, что общий ущерб превышает 130 млн долларов, так как во время инцидента также были похищены менее ценные коины, общая стоимость которых составляет миллионы долларов.

Представители Poloniex опубликовали официальное общение к неизвестным хакерам, в котором предложили им награду в размере 5% от украденных активов в обмен на возврат всех средств.

«Мы просим вас ответить на это предложение в течение ближайших 7 дней, прежде чем мы привлечем правоохранительные органы, — пишут представители платформы в социальных сетях. — Кроме того, мы изучаем возможности сотрудничества с другими партнерами для облегчения возврата средств».

Основатель Tron Джастин Сан, которому в настоящее время принадлежит Poloniex, пишет в X (бывший Twitter), что платформа по-прежнему «находится в хорошем финансовом положении и полностью возместит пострадавшим все средства».

Также Сан сообщает, что специалисты Poloniex успешно «идентифицировали и заморозили часть активов, связанных с адресами хакеров». По его словам, в настоящее время потери находятся в пределах допустимого, и операционные доходы Poloniex могут покрыть эти убытки.