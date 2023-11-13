Представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ответили на обращение фракции «Новые люди» и рассказали, что будут блокировать конкретные VPN-сервисы, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета.

Как сообщает «РИА Новости», ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции «Новые люди» Антон Ткачев направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность позицией, «при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем, по сути, блокируем все».

Ткачев отмечал, что запрет на использования VPN, с одной стороны, соответствует национальному законодательству, а с другой стороны, «фактически поддерживает санкционное давление на россиян», так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. Создание отечественных сервисов, по его мнению, не решает проблему, потому что владельцы ресурсов «закроют их от провайдеров».

В ответ на это обращение в Минцифры сообщили, что под блокировку попадут конкретные VPN-сервисы, которые будут признаны «угрозой безопасности функционирования интернета» специальной экспертной комиссией.

«На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — цитирует ответ ведомства «РИА Новости».

В своем ответе представители Минцифры поясняют, что, согласно правительственному постановлению, «затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой необходимо блокировать в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования сети».

Фото: Игорь Иванко, «Коммерсант»