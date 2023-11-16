Вымогатели из группировки BlackCat (ALPHV) выводят шантаж на новый уровень: хакеры подали жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщив властям, что одна из их жертв не соблюдает правило четырех дней и не раскрыла информацию о кибератаке.

Как сообщает DataBreaches.net, вымогатели заявили, что 7 ноября 2023 года они проникли в сеть разрабатывающей ПО компании MeridianLink и похитили данные, не зашифровав системы.

По словам представителя группировки, возможно, MeridianLink пыталась связаться с ними, но хакеры не получили сообщений от компании и не смогли договориться о выплате выкупа в обмен непубликацию украденных данных.

Отсутствие реакции со стороны компании побудило злоумышленников оказать еще большее давление на жертву, и они направили жалобу в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), уведомив власти о том, что MeridianLink не раскрыла информацию об инциденте, который затронул «данные клиентов и оперативную информацию».

Чтобы подкрепить свои заявления фактами, вымогатели опубликовал на своем сайте скриншот формы, которую они заполнил на сайте SEC. По их собственным словам, они сообщили SEC, что MeridianLink подверглась «серьезной атаке», но не раскрыла информацию об этом инциденте, как того требует форма 8-K, в соответствии с параграфом 1.05.

Дело в том, что после многочисленных атак на американские организации SEC приняла новые правила, согласно которым компании, акции которых торгуются на бирже, обязаны сообщать о киберинцидентах, оказывающих существенное влияние на их работу, то есть могущих повлиять на инвестиционные решения. Такое уведомление в SEC компании должны подавать в течение четырех рабочих дней с момента обнаружения инцидента и признания его существенным. Однако стоит отметить, что новые правила вступят в силу только 15 декабря 2023 года.

Операторы BlackCat опубликовали на своем сайте и автоматический ответ, полученный от SEC, информирующий о том, что заявление их заявление принято.

В беседе с журналистами издания Bleeping Computer представители MeridianLink подтвердили факт атаки и сообщили, что после обнаружения инцидента компания незамедлительно приняла меры по локализации угрозы и привлекла к расследованию группу сторонних ИБ-экспертов.

Компания добавила, что в настоящее время продолжает расследование случившегося, которое должно показать, затронула ли атака личную информацию пользователей, и в случае необходимости уведомит об этом пострадавшие стороны.