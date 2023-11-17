Шведская правозащитная организация Qurium обнаружила около 250 сайтов-клонов, полностью копирующих реально существующие ресурсы различных организаций. Оказалось, эти копии существуют только для того, чтобы направлять людей на связанные с Китаем игорные сайты.

В докладе Qurium говорится, что одним из первых свой клон обнаружило филиппинское СМИ MindaNews. Сайт был переведен на китайский язык и снабжен рекламой азартных игр.

Дальнейшее расследование выявило сотни подобных реплик. Среди организаций, чьи сайты были полностью скопированы, оказались частные компании, университеты и публичные библиотеки.

«Все клоны были созданы в сентябре 2021 года и содержат рекламу игорной компании 188bet, связанную с адресом 520xingyun[.]com/from/188bet.php», — говорится в отчете Qurium.

При этом расследование показало, что часть рекламы азартных игр, найденная на 520xingyun[.]com, связана «с физическим адресом на острове Мэн, “налоговым раем”, где зарегистрировано несколько компаний, занимающихся азартными играми».

Так, по данным исследователей, один из рекламируемых сайтов оказался связан с компанией Kaiyun, которая имеет лицензию на ведение бизнеса в Великобритании и управляется базирующейся на Гибралтаре компанией TGP Europe Limited.

TGP называет себя поставщиком white label услуг, то есть, по сути, букмекерской платформой, которую третьи стороны могут использовать для создания собственного брендированного игорного сервиса. При этом Комиссия по азартным играм Великобритании считает, что TGP нарушает требования по борьбе с отмыванием денег.

Qurium ссылается на футбольное издание Josimar, которое сообщало, что TGP предоставляет свои услуги китайским компаниям, занимающимися игорными сервисами, которые не могут работать в Китае, так как азартные игры в стране запрещены. Поэтому такие организации обычно базируются во Вьетнаме и на Филиппинах.

Также выяснилось, что доменные имена большинства клонированных сайтов были зарегистрированы компанией Gname.com Pte. Ltd, которая занимается регистрацией доменов, очень похожих домены реальных брендов, которые затем используются для создания игорных сайтов. Правозащитники отмечают, что Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization) уже выдвигала в адрес Gname такие обвинения.

Зачем клонировать сайты и регистрировать сомнительные домены для продвижения игорных сайтов? Исследователи объясняют, что зачастую издатели не хотят размещать на своих сайтах определенную рекламу, а крупные рекламные сети и adtech-компании разрешают блокировать такие темы. Тогда как нелегально клонированные сайты, вероятно, не испытывают проблем с размещением сторонней рекламы, что делает их крайне полезными для операторов игорных сайтов, стремящихся привлечь трафик.

Останется неясным, нацелены ли эти сайты-клоны на жителей КНР, где азартные игры запрещены законом, или же их целью являются говорящие на китайском языке жители других стран.