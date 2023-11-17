Сотрудники Высшего административного суда Польши в Варшаве обнаружили в здании суда, несколько мощных устройств для майнинга криптовалют, которые питались от местной электросети. Майнинговое оборудование было спрятано в вентиляционных каналах и даже под полом.

По данным польского новостного телеканала TVN 24, устройства имели собственные модемы для подключения к интернету, то есть не были подключены к сети здания суда.

Судья Сильвестр Марциняк заявил телеканалу, что этот эпизод «не представляет никакой угрозы для безопасности данных, хранящихся в Высшем административном суде», и добавил, что о находке уже уведомлены представители правоохранительных органов.

Сообщается, что устройства могли потреблять электроэнергию на несколько тысяч польских злотых в месяц (1000 злотых равняется 22 100 рублям по текущему курсу) и были размещены вблизи источников питания.

Через несколько недель после их обнаружения, в сентябре 2023 года, суд расторг контракт со сторонней компанией, которая была нанята для обслуживания оборудования в здании. Также были уволены два сотрудника, которые отвечали за обслуживание той части здания, где нашли устройства для майнинга.

После этого оборудование было демонтировано и изъято полицией, а расследованием инцидента по факту хищения электроэнергии теперь занимается прокуратура, которой предстоит выяснить, как долго оборудование для майнинга тайно работало в здании суда. На сегодняшний день обвинения никому не предъявлены.