Команда Tor Project объяснила свое недавнее решение об удалении множества узлов, тем, что они представляли угрозу для безопасности всех пользователей сети Tor. Оказалось, операторы некоторых ретрансляторов участвовали в «высокорискованной криптовалютной схеме, обещающей денежную выгоду» и не получали на это одобрение со стороны Tor Project.

Ретрансляторы в сети Tor представляют собой узлы маршрутизации, которые помогают анонимизировать трафик в сети Tor, принимая и передавая зашифрованные данные следующему узлу. В основном ими управляют волонтеры и энтузиасты, неравнодушные к вопросам конфиденциальности, безопасности, анонимности и свободы информации в интернете.

Недавнее удаление множества узлов из сети вызвало в сообществе жаркие дискуссии о правилах использования ретрансляторов и о том, что является нарушением, а что нет. Поэтому разработчики решили объяснить свое решение.

Как сообщают представители Tor Project, недавно обнаружилось, что некоторые операторы ретрансляторов были связаны с некой высокорискованной криптовалютной схемой. А использование ретрансляторов для получения прибыли противоречит добровольческим принципам волонтеров, которые борются с цензурой и слежкой в интернете.

Также отмечается, что если коммерческая составляющая примет серьезный масштаб и поглотит значительную часть ретрансляторов в сети Tor, власть из рук сообщества перейдет в руки сомнительных лиц, а безопасность всей сети окажется подорвана агрессивной централизацией.

«Мы считаем такие ретрансляторы вредными для сети Tor по ряду причин, в том числе потому, что некоторые из них не соответствуют нашим требованиям, а также потому, что подобные финансовые схемы представляют значительную угрозу для целостности сети и репутации нашего проекта, поскольку они могут привлечь злоумышленников, подвергнуть пользователей риску или нарушить добровольческий дух, поддерживающий сообщество Tor», — пишут разработчики.

Также сообщается, что многие из операторов отключенных узлов подвергали себя риску, даже не зная о проекте, в который вносят свой вклад. Другие запускали ретрансляторы в небезопасных регионах и регионах с повышенным риском.

Никакой конкретики о потенциально опасной коммерческой схеме разработчики Tor не приводят, однако в комментариях к посту можно найти информацию о том, что заблокированные узлы были связаны с проектом ATor (AirTor), и их таких было около тысячи. Однако эта информация не подтверждена официально.

Создатели ATor утверждают, что цель проекта — улучшить сеть Tor посредством вознаграждений, выплачиваемых в криптовалюте ATOR операторам ретрансляторов. Стоимость ATOR резко упала после публикации заявления разработчиков Tor, снизившись ниже 1 доллара.