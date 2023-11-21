Разработчики менеджера паролей NordPass уже подводят итоги года и опубликовали традиционный список наиболее распространенных и слабых паролей. Хотя в этом году пароль «password» утратил пальму первенства и занимает лишь седьмое место по популярности, ему на смену пришли «123456», «admin» и «12345678», которые теперь возглавляют список.

Для составления списка худших паролей 2023 года исследователи изучили 4,3 ТБ данных, предоставленных независимыми исследователями, специализирующимися на расследовании киберинцидентов. Эта информация была получена из различных открытых источников, в том числе в даркнете.

Также было изучено 6,6 ТБ данных, среди которых были пароли, украденные различными инфостилерами, включая Redline, Vidar, Taurus, Raccoon, Azorult и Cryptbot. Это позволило экспертам классифицировать самые распространенные пароли по типам платформ, так как логи стилеров содержат множество различных данных.

В итоге самым распространенным паролем 2023 года стал «123456». Также в первую десятку вошли «admin», «12345678», «123456789» и неустаревающий «password». На взлом таких паролей потребуется менее одной секунды.

В целом строки последовательных чисел (от четырех до десяти символов), как правило, занимают первые места в списках худших паролей во всех областях и категориях. И практически также часто встречается пароль «UNKNOWN», на взлом которого требуется уже целых 17 минут.

В отчете отмечается, что самые слабые пароли были обнаружены у пользователей стриминговых сервисов, которые пренебрегают надежными учеными данными гораздо чаще, чем пользователи других платформ.

Ниже можно увидеть списки самых распространенных паролей по категориям, включая электронную коммерцию, социальные сети, финансы, электронную почту, игры, решения для повышения производительности, смартфоны и стриминги.