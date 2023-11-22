Таганский суд Москвы назначил мессенджеру административный штраф в размере 4 000 000 рублей за неудаление информации, доступ к которой должен ограничиваться в РФ.

Telegram признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и мессенджеру назначен максимально возможный штраф, предусмотренный этой статьей КоАП. Так, неудаление запрещенной информации наказывается штрафом в размере от 800 000 до 4 000 000 рублей.

Как сообщает ТАСС, из протокола суда следует, что «компанией не были приняты меры по удалению недостоверной информации об армии РФ, а также информации, направленной на дестабилизацию в стране и оправдание экстремистской деятельности», а также сведений о незаконной продаже и обналичиванию Пушкинских карт.

Стоит отметить, что ранее на этой неделе суд оштрафовал американскую IT-компанию Akamai Technologies на 800 000 рублей за непринятие мер по ограничению доступа к запрещенной в России информации (часть 1 все той же статьи 13.41 КоАП РФ).

Как сообщали СМИ, компанией не были приняты меры «по запрету размещения запрещенной экстремистской информации, а также не удалена информация о продаже электроудочек, которые запрещены на территории РФ». Данную информацию прокуратура Северной Осетии обнаружила на сайтах music.apple.com и russian.alibaba.com.